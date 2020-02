Velká ztráta pro Karlovy Vary, přišly o kapitána

V závěru základní části, kdy stále pošilhávají po přímém postupu do čtvrtfinále, je to pro ně velká ztráta. Hokejisté Karlových Varů se budou muset dva až tři týdny obejít bez svého kapitána Václava Skuhravého, který si v nedělním extraligovém utkání na ledě Sparty přivodil blíže nespecifikované zranění v dolní části těla.

Jednačtyřicetiletý útočník, který před jedenácti lety dovedl Energii s kapitánským céčkem k mistrovskému duelu, se zranil ve druhé třetině nedělního duelu v pražské O2 areně.

Závěrečnou periodu už pak Skuhravý, který si v probíhajícím ročníku připsal čtyři góly a 17 asistencí, sledoval jen v civilu ze střídačky.

Václav Skuhravý z Karlových Varů během utkání na Spartě.

Roman Vondrouš, ČTK

Karlovým Varům by neměl uniknout postup alespoň do předkola play off. Stále ale mají šanci i na přímou místenku ve čtvrtfinále; na šestou Kometu ztrácejí jen dva body, mají ale odehráno o utkání více.