Nevypovídejte hokejistům smlouvy, apeluje svaz na kluby. Jak vypadá modelový příklad?

V dopise podepsaném prezidentem svazu Tomášem Králem a ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem je apelováno, aby kluby řešily předpokládané snížení odměn hráčům za období březen a duben letošního roku, poznamenané zrušením soutěží a výpadky příjmů, jednáním a oboustranně přijatelnou dohodou.

V doporučujícím dopise je pro kluby nejvyšší soutěže uveden i modelový příklad. Podle něj by se měly zachovat odměny v plné výši hokejistům, u nichž její měsíční výše nepřesahuje 50 tisíc korun. U hráčů, kteří pobírají vyšší odměnu, by mělo dojít k jejímu snížení o polovinu. Ani v těchto případech by však měsíční odměna neměla klesnout pod 50 tisíc korun.

„Stejně jako celá země čelíme historicky bezprecedentní situaci, jejíž ekonomické důsledky se nevyhnou ani hokeji," uvedl k dopisu prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Řešit je bude muset svaz, kluby i hráči, přičemž jediná cesta spočívá v jednáních a hledání smysluplných kompromisů. Problémy, které před námi stojí, nejsou jednoduché, ani v nejmenším ovšem nepochybuji, že na základě solidarity, vzájemné závislosti a jednoty hokejového prostředí se s nimi vyrovnáme," dodal Král.

Při uzavírání nových smluv doporučilo vedení soutěže klubům a hráčům, aby byla výše odměny vázána na reálné zahájení dalšího ročníku. Do řádného zahájení mistrovských zápasů by mohla být upravena podle modelu domluveného pro březen a duben letošního roku. S tím, že od začátku soutěží bude vyplácena v plné výši včetně doplacení rozdílu, který případně vznikl na začátku sezony.

Vedení Českého hokeje však výslovně zdůrazňuje, že se jedná o doporučení vyplývající z názoru řídícího orgánu soutěží. Podrobnosti smluvních vztahů včetně výše odměny, zmiňované v modelovém příkladu, se odvíjejí od možností jednotlivých klubů a jejich úprava je ve výlučné kompetenci obou smluvních stran, tedy klubů a hráčů.