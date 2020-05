Nesestupová extraliga? Pro hokej to nebude dobře, varuje litvínovská legenda

„Teď je to asi otázka peněz a nějakých finančních prostředků. Myslím, že pro hokej to nebude dobře. Extraliga tím moc nezíská," míní chomutovský rodák, že rozšíření účastníků na 16 o vítěze první ligy v průběhu příštích dvou let nejvyšší soutěži na kvalitě nepřidá. Spíš naopak.

„Extraligu bych určitě neuzavíral. Myslím, že pak upadne úroveň," tvrdí Hübl, jenž se proti této myšlence stavěl už v průběhu minulé sezony, kdy o ní kluby začaly uvažovat. „Byl jsem taky proti. Teď nevím, jak je to s financemi, ale přikláněl bych se k tomu," řekl útočník, kterého čeká za Litvínov třináctá sezona v řadě a celkově už osmnáctá.

„Mám chuť hrát, těším se. Věřím, že ještě týmu mám co dát. Jsem rád, že jsme se domluvili. Je příjemné, když se ještě střelecky daří. Ale radši bych byl, kdyby ta sezona byla lepší než ty nervy do konce," připomíná tu minulou, v níž se Severočeši zachránili až v posledním kole základní části.

Viktor Hübl.

Vlastimil Vacek, Právo

O služby druhého nejproduktivnějšího hráče litvínovské historie (660 kanadských bodů), jenž na prvního Ivana Hlinku ztrácí jen 20 bodů, se v posledních týdnech zajímaly i jiné kluby.

„Ptaly se, jestli budu pokračovat v Litvínově, že by o mě měly zájem. Bylo to docela příjemné, že to není jenom o tom to tady dohrát ze soucitu. Ale že se i jiné kluby ptaly, že by mě vzaly," neskrývá Hübl, že se cítil potěšen.