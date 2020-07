Hokejisté Vítkovic trénují na ledě zatím bez Poláka

"Den začal dobrou zprávou, kdy jsme se dozvěděli, že máme všichni negativní testy na covid a díky tomu jsme se pak s pozitivní náladou dostali k prvnímu společnému tréninku na ledě," řekl klubovému webu hlavní trenér Mojmír Trličík.

"Sešlo se 26 hráčů na ledě. Šedesát minut trénink. Ve vysoké intenzitě hned od začátku, protože volno bylo krátké a hráči byli jasně připraveni. Ode dneška začínáme trénovat na ledě. Na prvním tréninku jsme byli celé mužstvo, od pátku trénujeme dvoufázově nebo po skupinách, tak jak to bývá tradiční," popsal plány Trličík.

Program musel předposlední celek uplynulého ročníku extraligy kvůli koronaviru měnit. "Tím, že jsme nezačali v pondělí, tak současný plán je tak, že se vlastně trénuje i přes víkend. První fáze je tedy taková, že se devět dní, včetně dvojzápasu v rámci poháru, jede v jednom bloku na ledě a samozřejmě také v posilovně. Akčně jsme tam vložili i víkend, ať jsme na zápasy připraveni," podotkl kouč.

Polák, který se už před podpisem tříleté smlouvy s Vítkovicemi vzdal dohrávky sezony NHL v dresu Stars, se připojí v příštím týdnu. Kanaďan reprezentující Maďarsko Dudas doléčuje zranění.

"S Romanem jsme byli domluveni, že se k nám připojí ve druhém týdnu přípravy na ledě, takže od pondělí bude trénovat s námi. Jesse Dudas by měl přiletět 16. srpna s tím, že doléčuje zranění z individuální přípravy, ze které má problém se zády. Jinak jsou všichni přítomni a zdravotně připraveni," řekl Trličík.

Program přípravných zápasů: Úterý 4. srpna: PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (17:30; Generali Česká Cup) čtvrtek 6. srpna: HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (17:30; Generali Česká Cup) úterý 11. srpna: HC Zubr Přerov - HC Vítkovice Ridera (18:00; Generali Česká Cup) čtvrtek 13. srpna: HC Vítkovice Ridera - HC Zubr Přerov (17:30; Generali Česká Cup) úterý 18. srpna: HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín (17:30; Generali Česká Cup) čtvrtek 20. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (17:00; Generali Česká Cup) pátek 28. srpna: Draci Pars Šumperk - HC Vítkovice Ridera (17:00) úterý 1. září: AZ Heimstaden Havířov - HC Vítkovice Ridera (18:00) úterý 8. září: HC Vítkovice Ridera - HKM Zvolen (17:30) pátek 11. září: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc (17:30)

Nechyběl naopak útočník Rostislav Marosz, který bude hostovat do konce ledna z Kladna. "Kádr je hotový. Přesně podle představ. Práce majitele Aleše Pavlíka a Romana Šimíčka byla excelentní, takže máme přesně to, co jsme chtěli. V podstatě se kádr bude jen zužovat," dodal trenér.

Posilami jsou vedle Poláka a Marosze útočníci Zbyněk Irgl (Olomouc), Lukáš Krenželok (Liberec), Josef Mikyska (Trenčín) a obránci Patrik Koch (Košice) a Jakub Kubeš (Přerov). Z kádru, který na konci sezony bojoval o záchranu, odešli z ofenzivy mimo jiné opory Ondřej Roman (Ilves Tampere), Roberts Bukarts (Čerepovec) či z obrany kapitán Jan Výtisk (Litoměřice).

"Nepočítáme s žádnými změnami, ale tak, jak se situace každým dnem i ve společnosti vyvíjí a mění díky koronaviru, tak se samozřejmě může stát, že nějaká změna může nastat, ale moc s tím nepočítáme," dodal Trličík. První přípravný duel čeká tým v úterý ve Zlíně.