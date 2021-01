Oceláři letěli, ve šlágru ale padli. Kouše se to těžko, hlesl lídr Třince

„Mrzí nás to, výkon nebyl špatnej. Udělali jsme ale o chybu víc v obranném pásmu," vykládal křídelník Ocelářů Martin Růžička. Jeho mužstvo vstoupilo do sezony suverénně a poprvé odešlo ze zápasu s prázdnou až 18. prosince proti Olomouci, od té doby se však třinecká mašina výsledkově zadrhává. Z výhry se těšila jen ve dvou z posledních deseti utkání. V ofenzivní partii proti Boleslavi přitom Slezané vedli 2:1, jenže domácí skóre překlopili.

Vítězný gól vsítil Najman, jemuž pas z rohu kluziště adresoval David Cienciala. „Taková asistence vyjde jedna z deseti. Viděl jsem dva naše hráče před bránou. Hodil jsem to na ně a doufal, že to někdo trefí," oddechl si útočník Boleslavi, který přišel předloni právě z Třince. „Bylo to pro mě speciální. Znám tam skoro všechny kluky, trenéry, vedoucí... Hecovačky ale žádné neproběhly," pokyvoval.

Zatímco v kabině slavil, jeho bývalí parťáci opouštěli arénu smutní. „Kouše se to samozřejmě těžko, musíme mít ale hlavy nahoře, jiná cesta není," burcoval Růžička, jenž se trefil podvanácté v sezoně a se 40 body nadále vévodí produktivitě soutěže. Pondělní pětačtyřicetiminutový let do hlavního města si však pochvaloval.

„Byl příjemný. Byla to pravidelná linka z Varšavy s mezipřistáním v Ostravě, na palubě tudíž už sedělo pár jiných pasažérů. Co jsem stačil zaregistrovat, nikdo si v letadle o podpis neříkal. To se nám přihodilo až v Praze na letišti, kde několik lidí chtělo náš autogram a fotku. Měl jsem drobné obavy, protože tyhle menší letadla nemám moc v oblibě, ale proběhlo to úplně suprově a bez problémů," tvrdil Růžička už po přistání pro klubový web.