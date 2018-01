Nikdo nechce být dole v tabulce, podotkl pardubický obránce Trončinský po prohře v Chomutově

Hokejisté Pardubic neuspěli v nedělním extraligovém zápase v Chomutově, kde prohráli 2:4. Standardní výkon ve východočeském dresu ale znovu odvedl obránce Marek Trončinský, který si připsal asistence u obou gólů svého mužstva. Celkově zaznamenal devět bodů do střelecké produktivity v posledních šesti kolech. „Ale mrzí mě výsledek z Chomutova,“ podotkl ofenzivní bek.

Co říkáte na svou bilanci v kanadském bodování?

Hraji přesilovky a snažím se být produktivní. Někdy se k těm nahrávkám namotám. Přesto bych si přál, aby moje asistence pomáhaly ještě k většímu počtu gólů. A taky bych rád častěji skóroval. I v Chomutově jsem měl dost střel, které soupeř odvrátil nebo je pochytal brankář. Takže moje přihrávky v nedělním utkání byly sice hezké, ale k ničemu, pokud jde o efekt ze zápasu.

V čem vidíte příčiny prohry Pardubic v Chomutově?

Jeli jsme sem o den dřív. S tím, že do toho šlápneme hned od začátku. A najednou jsme prohrávali 0:2. Těžko se to dohání. Bohužel nám utekly poslední dva zápasy, se Zlínem a v Chomutově. Soupeři vycházeli z dobré obrany. A Piráti si pak náskok pohlídali až do konce a nedostali jsme se k razantnímu tlaku ve snaze o snížení nebo vyrovnání.

Jaký dopad může mít neúspěch z Chomutova na postavení pardubického celku v tabulce?

Hlavně to přineslo poznání, že musíme dát víc energie do hry. Mohli jsme mít o tři body lepší statistiku, takhle se situace vyrovnává. Vnímáme fakt, že s každým dalším zápasem se blíží konec základní části. A nikdo nechce být dole v tabulce. Nedávno jsme se těšili z úspěšné série, kterou jsme teď dvakrát zahodili. Body, jaké máme, nám k předkolu play off a k uhájení pozice v desítce zatím nestačí.

Takže, s čím půjdete do příštího duelu s Vítkovicemi?

Víme všichni, o co hrajeme. Musíme zachytit začátky zápasů. Nejlepší je dát první gól, abychom pak nemuseli dotahovat ztrátu.