Hotovo, Plzeň má jistou Ligu mistrů. Rozhodující fázi sezóny máme před sebou, ví kapitán

Hokejisté Plzně porazili Kometu na jejím ledě 5:4 po samostatných nájezdech a dvě kola před koncem se stali vítězi základní části extraligy. Prezidentský pohár vybojovali po osmi letech. „V kabině jsme si pogratulovali a zatleskali. Je to velký úspěch našeho mužstva s řadou mladíků. Teď se ale všechno smaže, rozhodující fázi sezóny máme teprve před sebou," říká plzeňský kapitán Petr Kadlec. Jeho tým už má zajištěnou také účast v Lize mistrů. Hokejisté tak předstihli ve snažení dostat se do soutěže šampiónů své fotbalové kolegy z Viktorie. Ti o svůj sen ještě musejí bojovat.

Plzeňský celek už má zajištěnu i účast v Lize mistrů. „To si zřejmě víc uvědomíme až během letní přípravy. Momentálně jsme myšlenkami jinde," tvrdí zkušený bek.

Trenér Ladislav Čihák konstatoval, že zisk Prezidentského poháru je pro jeho tým odměnou za dlouhodobou práci. „Když nám vyšel úvod sezóny, mysleli jsme na to, že bychom mohli být po 52 kolech první. Podařilo se nám to ještě dřív," těší ho.

Plzeňští díky skvěle odehrané druhé třetině vedli v hale obhájců titulu už 4:1, avšak v poslední části hodně polevili a v závěru základní hrací doby nechybělo mnoho, aby se vraceli domů s prázdnou. „Zbytečně jsme pustili Brno do hry. Kometa naše chyby důsledně potrestala. Nakonec pro nás všechno dobře dopadlo, ale mě osobně mrzí, že jsme si třígólové vedení nepohlídali. Stávat by se to nemělo. Je to pro nás varování," má Kadlec jasno.

Čihák pochválil svoje hráče za výtečnou prostřední dvacetiminutovku. „Napadalo nám to tam v ní skoro všechno. Třetí třetina nám sice nevyšla podle našich představ, ale i vítězství za dva body má v Brně značnou hodnotu," je si jistý.

Západočeský celek za prvenství v základní části ocenil i mladý útočník Komety Martin Nečas. „Plzeňští se dokázali vyvarovat větších výkyvů. Především doma si počínali skvěle. V play off uděláme samozřejmě všechno pro to, abychom na tom byli naopak lépe my," vzkázal.

Také Kadlec si uvědomoval, že to nejdůležitější jeho mužstvo teprve čeká. „Dá se říct, že sezóna vyřazovacími zápasy vlastně teprve začne. Ve zbývajících dvou utkáních základní části budeme chtít urvat co nejvíc bodů, abychom se dostali před play off do pohody," plánuje.