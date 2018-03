Dvě minuty ve třech proti šesti? Byly to nervy, ale oslabení jsme zvládli perfektně, těšilo Ciencialu

Stává se nečekaným třineckým lídrem. Centr čtvrté formace David Cienciala nabral velkou formu. V sedmém čtvrtfinále s Pardubicemi si připsal neuvěřitelných sedm asistencí, čímž stanovil nový rekord extraligového play off. V úvodní semifinálové partii proti domácímu Mountfieldu HK se naopak ujal role střelce. Hradecké hokejisty skolil dvěma zásahy a výraznou měrou pomohl Ocelářům k prvnímu bodu v sérii.

„Vletěli jsme na ně, v první třetině je přehráli, ale pak se to vyrovnalo. Byl to strašně těžký zápas," připomněl hrdina duelu, jenž v samém závěru druhé třetiny útočil na hattrick. Po krásném Linhartově pasu na něj zívala prázdná brána, jenže dvaadvacetiletý útočník orazítkoval jen tyč.

„Bohužel to tam nepadlo, ale vyhráli jsme, což je hlavní," těšilo Ciencialu, který si v lajně skvěle rozumí s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými. „Hraje se mi s nimi super. Nastupovali jsme spolu už v mládeži a odehráli i hodně zápasů ve Frýdku-Místku. Víme o sobě," libuje si třinecký odchovanec, jenž se s čtyřmi góly a sedmi nahrávkami probojoval do čela kanadského bodování letošních vyřazovacích bojů.

Oceláři vedli v závěru třetí třetiny 3:1, pak ale čelili prekérní situaci a mohli o náskok klidně přijít. Dvouminutový trest obdrželi Marcinko s Musilem, Hradečtí odvolali brankáře Pavelku a celé dvě minuty byli na ledě v šesti proti třem. Gól však hráči Mountfieldu nevstřelili. „Byly to nervy, ale kluci to zvládli perfektně. Super zblokovali střely a Šimon Hrubec to v brance skvěle zavřel," usmíval se Cienciala, jenž byl za svoje grandiózní nedělní představení proti Pardubicím vyhlášen na stránkách americké televizní stanice ESPN nejlepším hokejistou světa za minulý týden.

Oceláři po přečkaném oslabení už zápas bez potíží dovedli do úspěšného konce, jejich vítězství ještě pečetil čtvrtým gólem do prázdné klece Doudera. „Neměli jsme ani zdaleka tak dobrý pohyb jako Třinec. Nešly nám přesilovky. Nebyly jsme z nich schopni dát gól. Soupeř celkově vyhrál zaslouženě," utrousil obránce Dominik Graňák, jehož tým působil na ledě po náročné sérii s Libercem trochu ospalým dojmem.

„Byli jsme většinu zápasu dost pasivní. Musíme si přiznat, že náš výkon nebyl dobrý a bylo by naivní očekávat, že s takovým výkonem můžeme dneska vyhrát," posteskl si slovenský bek.

Příležitost na reparát budou mít Hradečtí v pátek, kdy je od 16.20 na programu druhý duel. Výhodu domácího prostředí má opět Mountfield HK.