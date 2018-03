Už dvakrát Plzeň vyřadil. Hynek Zohorna věří, že se to Kometě povede i potřetí

Byl u vítězných čtvrtfinálových bitev brněnských hokejistů proti Plzni v play off v roce 2012 i 2014. Sedmadvacetiletý útočník obhájců titulu Hynek Zohorna věří, že i napotřetí bude Kometa úspěšná a proklestí si přes vítěze základní části po roce znovu cestu do extraligového finále.

„Na tu minulou sérii před čtyřmi roky mám perfektní vzpomínky. Povedlo se mi v posledním duelu vstřelit postupový gól. Důležitější jsem dal v kariéře jen loni Hradci. Vynesl nás do boje o titul," připomněl Zohorna. Na sérii s Plzní v roce 2012 si pamatuje už pouze matně. „Jako hráč proti nám stál tehdy ještě Martin Straka," vybavuje si.

Olympijský vítěz z Nagana se mezitím stal majitelem klubu a šéfuje i plzeňské střídačce. „Tým pozvedl. Plzeňští nezískali Masarykův pohár náhodou. Gulaš s Mertlem byli navíc nejúspěšnější v kanadském bodování. V kádru mají i další hodně šikovné útočníky. A taky drsňáka Hollwega, který je jak stvořený pro vyřazovací duely. Na jeho hity si musíme dát pozor. Narazíme na hodně nepříjemného soka. My máme ale taky silný celek, který se netají ambicemi navázat na loňský triumf. Uděláme všechno pro to, abychom se přes Plzeň prokousali do finále," předsevzal si Zohorna, jenž je společně s kapitánem Čermákem služebně nejstarším hokejistou brněnského celku.

Protože Kometě stačily na postup ze čtvrtfinále přes Vítkovice pouhé čtyři zápasy, mohli si Brňané užít téměř dvoutýdenní pauzu. „Čekání už je docela dlouhé. Kdyby bylo po mém, hrál bych dřív než až v sobotu. Hrozně moc se na první utkání těším," svěřil se. Volno si na rozdíl od loňska nemohl zpestřit chytáním ryb, což je jeho zdaleka nejoblíbenější relax. „Bohužel nebylo kde. Zima nám to nedovolila, jezera byla zamrzlá. Přitom před rokem jsme kolem dvacátého března už nahazovali. Tak to třeba doženu před finále," usmál se.

Do něj však vede ještě dlouhá cesta. „Očekávám, že to budou hodně vyrovnaná utkání. Obě mužstva se zaměří především na defenzívu. Rozdíly ve skóre budou jeden či dva góly," předpověděl. Zohorna by uvítal, kdyby Kometa dodržela tradici úspěšných vstupů do sérií na venkovních kluzištích. „Bylo by krásné vyhrát o víkendu v Plzni oba dva zápasy," zasnil se.