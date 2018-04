Litvínov doma opět nebodoval a zůstává poslední

Hokejisté Litvínova prohráli v utkání 7. kola baráže o extraligu s Karlovými Vary vysoko 1:5. Energie se posunula do čela, Litvínov prohrál doma potřetí za sebou a zůstává poslední. Na extraligové pozice navíc ztrácí už čtyři body. Domácí sice vedli, jenže absolutně nezvládli druhou třetinu, kterou ztratili 0:4.

Velmi důležité utkání nezačalo pro domácí příliš šťastně. Hned v úvodu bek Hunkes narazil do hrazení a musel odstoupit. Ve třetí minutě Rachůnek prověřil Petráska střelou z otočky. Na druhé straně si sjel od modré čáry Iberer, jeho střelu však Závorka v klidu zneškodnil. Hosté byli poté aktivnější, přesto úvodní branku vstřelili domácí. V 15. minutě se ranou z první prosadil z levého křídla Černý. V další šanci byl Trávníček, nicméně hostující brankář za přispění obránců dokázal puk zkrotit.

V druhé části bylo odehráno jen 33 vteřin a Karlovarští vyrovnali, když Gríger šikovně tečoval nahození od modré čáry mimo Petráskův dosah. Za 64 sekund se Energie prosadila znovu. Stloukal ujel obráncům a tváří v tvář domácímu brankáři bekhendem skóroval. A to stále nebylo vše. V 25. minutě Rachůnek opět sklepl kotouč těsně před Petráskem a hosté vedli o dvě branky.

Domácí měli obrovskou šanci na snížení v 29. minutě, to by ovšem Hanzl musel proměnit trestné střílení; Závorka ho výborně vybruslil a nenechal Hanzlovi ani skulinku. A tak přišla na začátku 36. minuty čtvrtá karlovarská trefa v podání Vrdlovce, který po pěkné kombinaci zblízka mířil přesně. To bylo na Petráska příliš a své místo přenechal Kantorovi.

Ve 43. minutě se radoval z první soutěžní trefy v dresu prvního týmu Karlových Varů osmnáctiletý útočník Šik, který se dokázal prosadit i přes dva dotírající obránce. Zasadil tak Litvínovu další ránu.

Domácí byli naprosto bezzubí a paralyzovaní z vývoje utkání. Ojedinělou šanci měl Řehoř, Závorka ale bez větších problémů zakročil. V 50. minutě si hostující gólman opět smlsnul na domácím střelci, tentokrát to byl Lukeš, který zblízka dorážel a Závorka vytasil rychlou lapačku. Závěr utkání se už pouze dohrával.