Český reprezentant zůstal v šoku! Vidím dobře? Na náměstí je živý velbloud?

Po sedmi týdnech od odchodu z Vítkovic do ruského Chabarovsku je z angažmá na Dálném východě nadšený, i když Amur už nemá šanci postoupit do play off Kontinentální ligy. Pětadvacetiletý reprezentační obránce Marek Hrbas kvituje, jak mu přechod usnadnili čtyři jeho krajané hrající za poslední celek Východní konference soutěže.