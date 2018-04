Jandač sáhl do nominace. Kdo se rozloučil s týmem?

Příprava národního týmu bude pokračovat úterním odpoledním tréninkem v pražských Holešovicích. „Tam by se vedle obránců, kteří absolvovali turnaj v Pardubicích, měli dostavit i Mozík s Poláškem, kteří se intenzivně léčí zranění z příbramských zápasů se Švýcary. O možnostech zapojení dalšího beka Vitáska, jenž má bolavou kyčel, a útočníka Kašeho, který má zlomený ukazováček pravé ruky, budeme moudřejší po jejich pondělní kontrole u lékaře," vysvětlil trenér Josef Jandač, jehož zatím jediné škrty směřovaly k určení gólmanského tria a vyřazení dvou útočníků.

Brankáři nadchli

Za největší pozitivum z turnaje Jandač označil výkony všech tří brankářů, s nimiž nyní už počítá na mistrovství světa. Francouz zachytal parádně proti Finům, Furch byl výborný se Švédy a debutant Rittich doslova čaroval proti Rusům. „Každý z nich mužstvo hodně podrželi a společné měli to, že nám všichni svým výkonem dali šanci vyhrát," uznal kouč.

Stabilita výkonů všech mužů s maskou mu hraje do karet. „Na mistrovství světa to na rozdíl od olympiády nevsadíme všechno na jednoho gólmana a je dobře, že bude z čeho vybírat," naznačil Jandač, že nechce určovat jasnou jedničku a zatím nestanovil ani, který z gólmanů by měl být jako trojka na tribuně. Dá se předpokládat, že víc naznačí vytížení brankářů na Švédských hokejových hrách, které začnou už ve čtvrtek v Södertälje.