V nemocnici jsem myslel, že je to můj konec, přiznal Nečas. Dnes zkusil trénovat, jak je na tom?

Jak se tedy po lehčím tréninku cítíte?

Ještě to není úplně ideální. Jsem ale rád, že mě nebolí hlava, že je to jenom krk a trošku kyčel. Doufám, že léčba bude co nejrychlejší, abych byl brzo fit.

Pamatujete si, jak k ošklivému pádu na mantinel došlo, nebo máte menší výpadky?

Pamatuju si to celé, protože hlavou jsem si o mantinel nedal. Jel jsem docela rychle, ještě jsem si ale naštěstí stačil dát před sebe ruku, takže jsem nenarazil do mantinelu nenarazil hlavou ale ramenem. Tím jsem si hnul s hlavou. Navíc jsem ještě udělal jsem blbý pohyb nohou, takže mě bolí kyčel.

A cestou do nemocnice vás do toho začala bolet i hlava...

Vůbec to nebylo příjemné. Naštěstí nedošlo k otřesu mozku, hlava začala bolet od krční páteře. Za to jsem moc rád.

Nepřepadávaly vás v nemocnici černé myšlenky, že hned po prvním utkání pro vás premiérový šampionát končí?

Když jsem ležel v nemocnici, myslel jsem, že to bude můj konec. Hlava mě fakt bolela. Ale pak jsem pevně doufal, že se to zlepší. Člověk se vždycky bojí, ale to k hokeji patří. Mám štěstí, že to není závažného, i když to nevypadalo úplně dobře.

Proti Slovensku jste jen deset vteřin před koncem třetí třetiny srovnal na 2:2 a pak hned v první minutě prodloužení nešťastný pád. Z hrdiny jste se během chvilky stal smolařem...

Měl jsem v prodloužení šanci rozhodnout, nepodařilo se, navíc se stalo tohle. Ale kluci dali v dalším střídání gól, takže to bylo vlastně jedno.

Je šance, že byste se do sestavy vrátil v úterním utkání se Švýcarskem?

Pravděpodobně ještě hrát nebudu. V hlavě mám ale nastavené, že na mistrovství světa chci zůstat. Domluvili jsme se s trenéry, abych se trošku rozhýbal. V neděli jsem nic nedělal, jenom jsem ležel. Abych byl schopný brzy nastoupit a byl ready, musím se trošku hýbat.

Co bylo před pondělním tréninkem obtížnější? Navléknout se do výstroje, nebo dojít do tréninkové haly, která je od šatny poměrně daleko?

Možná dojít na led, protože cesta do tréninkové haly je docela daleká. Člověk je potom trošku rozlámaný.