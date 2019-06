Je to šok! Nebudu lhát, bude mi smutno, zoufá si Voráček

„Je to smutný. Náš kamarádskej vztah je silnej, ale to je prostě byznys. Nečekal jsem to a podle mě to nečekal ani Gudy, ale tak to v hokeji chodí," říkal Voráček v pondělí večer na vyhlášení ankety Zlatá hokejka, kde obsadil třetí příčku ze vítězným Davidem Pastrňákem a druhým Tomášem Hertlem.

„Zrovna jsme byli s Gudym spolu, když mu volal generální manažer (Philadelphie) Chuck Fletcher. I když někdy trejd čekáte, tak když k němu dojde, pořád je to šok," nezastírá Voráček, který změnu adresy v NHL zažil před osmi lety, když jej do Philadelphie vyměnil Columbus.

To Gudas se stěhuje už podruhé, v prvním případě jej Tampa Bay poslala do Philadelphie během rozehrané sezony v březnu 2015. „Vždycky je to šok. Někde máte zázemí, rodina je zvyklá na město... Čeká vás hodně organizačních věcí, musíte si zvykat na nové lidi, na nový tým. Není to nic jednoduchého, na druhou stranu je to ale naše práce," uvědomuje si Voráček.

Při Gudasově výměně si uvědomil, že prakticky nikdo není v tomto ohledu v NHL nedotknutelný. „I Wayne Gretzky byl během své kariéry vyměněnej. Jednou se to může stát úplně každýmu. Gudy měl výbornou sezonu, v té předchozí byl vyhlášen nejlepším obráncem našeho týmu, ale management klubu se teď rozhodl jít dál takhle," krčí rameny.

Jakub Voráček (vlevo) a Radko Gudas v dresu Philadelphie. Podobné snímky jsou již minulostí.

Profimedia.cz

„Gudy bude chybět. Nebudu lhát, bude mi smutno. Přeju mu, ať se mu daří aspoň stejně, jako se mu dařilo loni," uzavírá kapitán českého nároďáku na letošním světovém šampionátu na Slovensku, na němž reprezentovali společně s Gudasem.