Máte pro to nějaké vysvětlení?

Na začátku sezony to bylo docela těžký, protože se mi nedařilo a vlastně pořád se mi nedaří se dostat natrvalo do sestavy. A nějaké zápasy ani nehraju. Musím makat, aby to bylo lepší.

Za necelých devět minut ve čtvrtém útoku se toho ale zase tolik vymyslet nedá, souhlasíte?

Toho času na ledě není tolik, ale na začátku jsem ten čas měl a bohužel se nám nedařilo to úplně prodat. Takže si musím dělat svou práci a tou je práce 4. lajny.

A po tréninku si klasicky přidávat...

Je to tak. Tady chodíme víc na led s klukama, co tolik nehrajou, když máme dobrovolné tréninky. Abychom měli šanci se zdokonalit, a hlavně udržet se v tempu, to je to nejdůležitější, protože porce minut je teď fakt malá.

Výsledková krize Sharks na startu sezony vám určitě taky moc nepomohla.

Těžko říct. Bavili jsem se o tom, že na každý tým to tady někdy padne, pár zápasů bylo fakt špatných, ale my jsme si to snad už odbyli na začátku. Teď jsme našli svoji tvář a hrajeme hokej jako minulé roky. Poslední zápasy se nám daří a věřím, že ještě dařit bude.

Po odchodu z Pardubic jste hrál tři sezony v KHL, berete po roce angažmá v San Jose Kalifornii jako svůj domov?

My to tady s přítelkyní (redaktorka ČT Klára Bazalová - pozn.) máme hrozně rádi. I když je to těžké, protože ona dost často odlétá do Čech. Má práci, kterou má moc ráda, ale vážím si toho, že tu se mnou bývá. V téhle oblasti Kalifornie je toho spousta co navštívit, od San Franciska po přírodu, která je tady fakt krásná. Občas spolu někam vyrazíme, ale když jdou zápasy po sobě, tak člověk musí hlavně odpočívat. Ale návštěv kamarádů jsem tu měl taky dost a všem se tu líbilo.

Lukáš Radil se svou přítelkyní na archivním snímku. (Zdroj: Instagram)

Vztah na dálku vám nevadí?

Klára tady teď byla měsíc a kousek. A zase letěla na měsíc domů. Ten časový rozdíl tomu moc nepomáhá. Devět hodin proti Česku je fakt hodně. Jsme pak oba v úplně jiných energiích. Někdo má ráno, někdo večer. Ale jinak je to naprosto v pohodě.

Příští rok vám bude třicet. Neříkal jste si někdy, že jste to měl v NHL zkusit přece jen o něco dřív?

Já si hlavně vážím toho, že můžu hrát takovou soutěž, to mě na tom baví nejvíc ta konfrontace s nejlepšími hráči. Pro mě nejsou až tak důležité ty věci okolo. Jestli jsem v dobrém hotelu, nebo drahé restauraci, na to já moc nekoukám.

Určitě ale sledujete Pardubice v extralize. I to, jak se jim zrovna moc dobře nevede...

Strašně jim držím palce, i když teď je trochu problém, že jeden tým padá přímo... Ale nemají odehraných ani 20 zápasů, takže je před nimi víc než polovina základní části, tak se to může otočit. Myslím si, že mají jeden z nejlepších týmů za poslední čtyři roky, potřebují ale vyhrát pár zápasů po sobě. Na jeden jsem nedávno koukal přes internet a to kluci hráli moc dobře. Líbili se mi, měli šance, jenže nedávali góly. Tak jen doufám, že si to sedne, a hlavně to pro Pardubice dobře dopadne.