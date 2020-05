„Žádný reálný cíl zatím nevidím. Ještě nebylo řečeno, kdy začíná (tréninkový) kemp nebo kdy se začne dohrávat sezona samotná. Pořád je to taková nejistota," prohlásil Francouz v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Nedokončovat základní část, z níž jednotlivým celkům zbývalo sehrát 11 až 14 zápasů, a přejít rovnou na play off hned se 24 týmy, považuje plzeňský rodák za rozumné rozhodnutí.

„Myslím, že je to všeobecně přijatelný kompromis. Kdyby se měla dohrávat ještě základní část, bylo by pár týmů jako Detroit, Ottawa, nebo Anaheim, které by se teď musely měsíc chystat na to, aby dohrály pár zápasů s vědomím toho, že už určitě stejně nemůžou postoupit do play off," soudí Francouz, jehož Colorado skončilo v tabulce Západní konference druhé, takže nebude muset do předkola play off, ale rovnou začne v 1. kole.

Pavel Francouz.

Sport Invest

Konkrétní informace, co bude nyní následovat, zatím od Avalanche neobdržel. „Bylo nám řečeno, že teď jsou tréninky vyloženě dobrovolné, může se trénovat po malých skupinkách," říká gólman, který nucenou pauzu tráví doma v Česku.

„Teď už jsou větší možnosti, jsou otevřené zimní stadiony, takže do přípravy víc zapojuji i led. Budu se ho snažit mít co nejvíc, abych se do toho dostal," plánuje vítěz extraligy z roku 2015 s Litvínovem, který příští středu oslaví kulaté třicáté narozeniny.

Se spoluhráči z Colorada zůstává v kontaktu přes aplikace. „Máme týmovou skupinu na WhatsAppu, kde se pár kluků ptalo ostatních, co budou dál dělat. Jestli jsou v Denveru, nebo tam poletí a jestli začnou trénovat spolu. Řešilo se taky, že probíhají informační telefonáty s doktory NHLPA (hráčská asociace). Kdokoli měl nějakou otázku ohledně koronaviru, mohl ji napsat," uzavírá gólman, jenž v sezoně odchytal 34 zápasů a dobrými výkony si řekl o prodloužení kontraktu o dva roky, během nichž si přijde na čtyři miliony dolarů.