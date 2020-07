Nejlepší střelec základní části NHL Pastrňák a Kaše se nezúčastnili prvních dvou tréninků v pondělí a úterý, kdy ještě byli v karanténě povinné pro hráče po návratu z Evropy. Oba čeští útočníci se do přípravy Bostonu zapojili ve středu, dnes ale opět chyběli.

"Z pohledu ligy nejsou nyní 'zdravotně způsobilí k účasti'. Doufejme, že se to v blízké budoucnosti změní," řekl novinářům bostonský trenér Cassidy. "Vždycky když chybí na tréninku hráč, s nímž počítáte, tak je to důvod ke starostem. Ale prostě jdeme dál," dodal.

Boston coby nejlepší tým základní části čeká turnaj o nasazení v 1. kole play off. V Torontu, jež bude základnou pro mužstva Východní konference, se od 2. srpna Bruins utkají s Washingtonem, Tampou Bay a Philadelphií.

"Jestli přemýšlím o tom, že nebudu mít ve skupině a play off tyhle hráče k dispozici? Ne, to by byla spekulace," řekl Cassidy. "Samozřejmě nechcete přijít o dva členy základní sestavy a hráče, jako je David, který je nejlepším střelcem ligy. Chcete ho mít tady, chcete, aby se dostal zpět do kondice, chcete, aby se vrátil na led a byl se svými spoluhráči. Ale není," řekl kouč, jenž má v přípravném kempu ještě brankáře Davida Vladaře, obránce Jakuba Zbořila a útočníka Davida Krejčího.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák před březnovým přerušením a následným ukončením základní části NHL nastřílel v 70 zápasech 48 branek a společně s ruským kanonýrem Washingtonu Alexandrem Ovečkinem se podělil o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy. Stejně starý Kaše přišel do Bostonu v únoru z Anaheimu.