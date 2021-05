Česká hvězda Bostonu David Pastrňák skórovala v úvodním utkání druhého kole play off proti New York Islanders hned třikrát. Aby toho nebylo z českého pohledu málo, dařilo se i Davidu Krejčímu. Ten se ukázal znovu jako skvělý asistent, když si připsal také tři kanadské body. Medvědi vyhráli 5:2 a v sérii se ujali vedení 1:0 na zápasy. Ve druhém nočním utkání - ještě v prvním kole - uspěl v kanadském souboji Montreal a poslal tak sérii s Torontem do rozhodujícícho duelu.