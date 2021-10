Ta zpráva šokovala celý hokejový svět. Bývalý americký útočník Jimmy Hayes, který v NHL odehrál 334 zápasů, zemřel před dvěma měsíci ve věku pouhých jednatřiceti let. Byl nalezen mrtvý ve svém domě ve státě Massachusetts. Jeho rodina nyní informovala o příčinách úmrtí, v těle vicemistra světa hráčů do 18 let z roku 2007 byly nalezeny kokain a fentanyl.