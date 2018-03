Mrázek se vrací do Detroitu. Bude to vzrušující, uvědomuje si

Pakliže se dnes postaví do branky Philadelphie, a je velice pravděpodobné, že kouč Dave Hakstol ukáže spíš na něj než na jeho kolegu Alexe Lyona, bude to pro českého gólmana Petra Mrázka hodně speciální večer. Aby ne, když se Letci v NHL představí na ledě Detroitu, v němž šestadvacetiletý ostravský rodák šest sezón působil a letos v únoru z něj byl vyměněn právě k Flyers.

„Uvidíme, koho se trenér rozhodne poslat do branky. Pokud to budu já, tím lépe. Bylo by to vzrušující, moc se na zápas těším," přiznával Mrázek, o jehož výměně z Detroitu, kde se mu v souboji s Jimmym Howardem nepodařilo v této sezóně získat post brankářské jedničky, se spekulovalo několik měsíců.

Když se jej Rudá křídla 19. února skutečně rozhodla obětovat za dvě volby v budoucích kolech draftu, Mrázek si ihned uvědomil, že se do Detroitu v probíhajícím ročníku ještě jednou vrátí. I když už jako soupeř.

Ten den právě přichází. „Bude hezké se vrátit do města, ve kterém jsem strávil svých prvních šest let v NHL. Ale teď už je Detroit prostě soupeř. Jakmile zápas začne, bude mi úplně jedno, kdo proti mně stojí na druhé straně," odmítá Mrázek, že by ho přepadávaly sentimentální pocity.

Když byl minulý čtvrtek proti Columbusu po čtyřech obdržených gólech z deseti střel střídán, neměl nejlepší náladu. V neděli ale 25 zákroky pomohl k výhře 6:3 nad Washingtonem a trenér Hakstol byl z jeho výkonu nadšený. „Petr byl excelentní," chválil Mrázka, který má v dresu Flyers úspěšnost zákroků 88,8 procent a průměr 3,14 obdržených gólů na zápas.

I spoluhráči cítí, že souboj s Detroitem, který čeká na výhru už deset zápasů, a play off, do kterého má Philadelphia nakročeno, ho mine, bude pro Mrázka mimořádný. „Když jste vyměněný nebo o vás tým už přestane mít zájem, zcela zjevně si pak proti němu chcete z osobního hlediska něco dokázat. Být zpátky v Detroitu bude pro Petra jistě speciální moment," ví obránce Shayne Gostisbehere.