Jsem dojatý a plný emocí, neskrýval Ovečkin, když se po třinácti letech dočkal

Ve své sbírce už má tři Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezóny, trofej Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hokejistu ročníku NHL i sedm Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Dostat Washington do finále Stanley Cupu mu ale dlouho ne a ne vyjít. Až ve středu se ruský útočník Alexandr Ovečkin konečně dočkal. Ve své třinácté sezóně v NHL...

I proto před středeční rozhodující bitvou s Tampou Bay ruský kanonýr vyhlašoval, že ho čeká nejdůležitější zápas kariéry. Leckomu by se pod dojmem důležitosti střetnutí mohla rozklepat kolena, ne tak dvaatřicetiletému rodákovi z Moskvy. Naopak to byl právě Ovečkin, který dodal Capitals úvodní brankou už po 62 vteřinách hry potřebný klid.

„První gól byl velmi důležitý. Po něm se aktivita přelila na naši stranu," věděl Ovečkin, jenž je prvním ruským hokejistou, který v NHL dovedl svůj tým jako kapitán do finále.

Když se po postupu postavil k Prince of Wales Trophy určené vítězi Východní konference, všechny zajímalo, jestli si na ni sáhne, jak to pár dnů před ním učinil Deryk Engelland z týmu druhého finalisty Vegas, nebo naopak z pověrčivosti nechá pohár ležet na podstavci.

Na otázku reportéra Pierra McGuirea z televizní stanice NBC Sports odpověděl s úsměvem. „To uvidíte hned teď," usmál se levý křídelník, aby se o pár vteřin později trofeje dotkl a posléze ji bez rozpaků dovezl ke svým spoluhráčům.

Právě celý tým v čele s brankářem Bradenem Holtbym, který ke konečné výhře 4:0 přispěl 29 úspěšnými zákroky, Ovečkin vyzdvihoval. „Všichni se na vítězství podíleli, každý se obětoval. Holts byl dneska nepřekonatelný, chytal výjimečně," chválil Ovečkin gólmana, který branku v klíčových momentech série dokázal zavřít. Neinkasoval už v šestém utkání série, jeho neprůstřelnost aktuálně činí 159 minut a 27 vteřin.

Stal se tak 27. brankářem, který v sedmém utkání play off NHL udržel nulu, a teprve pátým, jemuž se to podařilo v rozhodujícím duelu o postup do finále Stanley Cupu.

„Myslím, že tahle skupina hráčů pochopila, co znamená fungovat jako jeden tým. Možná jsme v minulosti měli v kádru víc šikovných hráčů a na papíře jsme byli silnější, ale tohle mužstvo je lépe poskládané. Každý zná svou úlohu, každý dokáže svou troškou přispět k úspěchu," chválil Holtby své spoluhráče včetně Čechů Jakuba Vrány a Michala Kempného.

„Navzájem se podporujeme, věříme si a nezávidíme jeden druhému. Jsme prostě silný kolektiv, který se po jedné prohře jen tak nepoloží," pokračoval Holtby.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10160510320770644

Momentálně jsem dojatý a plný emocí. Na tuhle chvíli jsme čekali hodně dlouho," připomínal Ovečkin, že Washington si finále dosud zahrál jen jednou, když před dvaceti lety podlehl 0:4 na zápasy Detroitu.

Nyní budou mít Capitals druhou šanci, boj o pohár proti nováčkovi z Las Vegas odstartuje v noci na úterý středoevropského času.