Komedie na ledě! Řádění zuřícího exkladenského brankáře mělo bizarní tečku

Přestože šlo jen o přípravný zápas, emoce s ním cloumaly, jako by zrovna probíhal rozhodující sedmý duel série play off. Hokejového brankáře Košic Andreje Košarišťana, jenž v uplynulé sezoně vychytal Kladnu postup do české extraligy, vytočil v souboji se Slovanem Bratislava dvouminutový trest za zdržování hry.