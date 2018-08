Pyrochta odletí do města country připraven na oba příběhy. Oslovil i mentálního kouče

„Moc se těším na něco nového, hlavně se nechci něčím svazovat. Jedu se o místo v NHL poprat, i když Konkurence je tam jako blázen a nikdo se s nikým nepáře. Ve dvaadvaceti letech jsem připravený na oba příběhy, které pro mě můžou nastat. Snažím se být připraven na všechno, i když budu nahoře v Nashvillu nebo na farmě v Milwaukee," líčí Pyrochta.

Na letním tzv. development kempu mohl poznat všechny důležité lidi z klubu v čele s koučem Laviolettem. „Sjíždějí se tam hráči, kteří mají s Predátory nějakou spojitost. Buď byli draftovaní, hráli minulou sezónu v AHL nebo pozvou ty, které chtějí vyzkoušet. Dorazilo tam i pár dalších pár kluků, kteří jsou už podepsaní a budu je tedy potkávat během sezóny. Na led chodilo asi pětatřicet hráčů, dělaly se tam věci hodně zaměřené na práci s hokejkou a mělo to obrovské tempo. Nikdo nedával najevo, že je unavený," přibližuje.

„Pro mne to byl v mnoha směrech poučný týden i v aspektech mimo led," vypráví Pyrochta, jehož hodně zaujala přednáška o sociálních sítích. „Za příklad nám dávali hráče, který dal na Instagram fotku z vánočního večírku, kde bylo vidět, že má zlomené zápěstí, přičemž klub konkrétní zranění tajil," zmínil obránce, který dosud v létě chodil na led s Libercem. „Mám skvělou zkušenost z minulých let, tak se ji držím. Ale poprvé v kariéře absolvuji přípravu skoro čtyři měsíce bez zápasu, to je velký nezvyk," uznává.

Jak to chodí v NHL, se vyptával dalších hráčů, kteří také prošli Liberecem, například Víta Vaněčka či Radima Šimka. „Z vlastní zkušenosti kluci říkali, že musím být hlavně trpělivý a mentálně nachystaný, že je to běh na dlouhou trať," míní Pyrochta, jenž se snažil v létě i zesílit, aby na úzkém ledě obstál u hrazení. „Snažil jsem nazvedat nějaké činky a trochu nabrat svalovou hmotu do soubojů," připouští.

Je rád, že v klubu nebude jediným Čechem. „Jak moc to může být pozitivní, už jsem poznal před čtyřmi lety v kanadské juniorce, kde jsem ve Victoriaville chvíli hrál s Honzou Mandátem, jenž mi hodně píchnul s angličtinou. Teď v Nashvillu budu mít po svém boku Míru Svobodu, který chytal v Plzni. Dobré je, že bychom měli spolu i bydlet, takže si navzájem pomůžeme. Hotel máme mít blízko stadiónu, což je super," vykládá Pyrochta.

Na současnou zámořskou misi se připravoval i s pomocí mentálního kouče Miroslava Nečase. „Trochu mě mrzí, že jsem s tím nezačal už dřív, protože mi to opravdu pomáhá. Věřím, že se teď díky tomu budu na ledě v určitých situacích cítit líp. Je dobré nedávat si všechno hned za vinu a jet dál s tím, že mám další možnosti to napravit," naznačuje Pyrochta určitou proměnu mysli. „V Americe jsem viděl, že takovou mentální přípravu jedou kluci od mládí," dodává.