Posily z NHL se hlásí o start na MS! Konečně padla konkrétní jména

„Mohu potvrdit, že jsme domluveni s útočníky Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem z Chicaga. Z Detroitu by měli mužstvo doplnit obránce Filip Hronek a útočníci Filip Zadina a Jakub Vrána. Šanci na postup do play off NHL už nemá ani New York Rangers, odkud přijedou útočník Filip Chytil a obránce Libor Hájek. Ze San Jose je zatím potvrzen příjezd obránce Radima Šimka," oznámil Petr Nedvěd.

„U všech osmi uvedených hokejistů budeme chtít, aby dorazili k mužstvu co nejdřív, ale nechci teď spekulovat, kdo z nich by se mohl objevit už příští týden na Českých hrách a kdo bude k dispozici až v Rize," doplnil generální manažer s ohledem, že od 12. do 15. května proběhne v O2 areně generálka na MS v podobě závěrečného dílu Euro Hockey Tour zahrnující zápasy proti Finsku, Švédsku a Rusku.

„Řešíme to na denní bázi. Byl bych nadšený, kdyby se někteří mohli účastnit už turnaje v Praze v jakékoliv jeho fázi. Upřímně, hráče z NHL ale nebudeme nějak zkoušet. Ty, kteří se budou hodit do rolí v týmu, prostě do nominace zařadíme," říká trenér Filip Pešán. Novinkou je od IIHF potvrzená skutečnost, že soupiska pro letošní MS bude smět netradičně obsahovat 28 jmen místo dosud povolených pětadvaceti.

Filip Hronek v pozici letícího hráče v utkání s Finy.

Vlastimil Vacek, Právo

Z dalších možných posil ze zámoří je jasno, že se útočník Pavel Zacha z New Jersey omluvil ze zdravotních důvodů, z rodinných důvodů se po omluvě Jakuba Voráčka z Philadelphie dá očekávat i absence Tomáše Hertla ze San Jose. Brankáře Lukáše Dostála neuvolnil Anaheim, který ho plánuje využívat na farmě v San Diegu. Podobný záměr mají Sharks s dalším gólmanem Josefem Kořenářem.

Chystá se ale další doplnění českého mužstva z evropských lig. „Brankář Šimon Hrubec dorazí z Ruska ve čtvrtek a přípravná utkání se Slováky ještě neodchytá. Naopak bych byl rád, kdyby ve čtvrtek i v pátek mohl nastoupit další hráč mistrovského Omsku, útočník Jiří Sekáč. Po překonání zdravotních potíží už je v plném tréninkovém zápřahu a podle telefonní dohody i připraven národní tým doplnit, takže ho budeme chtít vidět i v zápase," prozrazuje trenér Filip Pešán.

Brankář Šimon Hrubec se k reprezentaci připojí v průběhu tohoto týdne.

Vlastimil Vacek, Právo

Play off finské ligy hrají ještě obránci Lukáš Klok i Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal. Ve Švýcarsku je ve hře centr Jan Kovář, teoreticky i Roman Červenka. „S brankářem Patrikem Bartošákem po rozhodnutí realizačnímu týmu nepočítáme," vysvětlil Pešán.