Räikkönen se rozčílil na novináře. Naše názory vás nezajímají, stejně si napíšete, co chcete

Kimiho Räikkönena rozzlobila otázka, která se týkala údajného zájmu McLarenu, kde již kdysi působil a kam by po sezóně opět mohl přestoupit. „Uvidíme. Jako vždy, hodně se o tom teď mluví, ale tyhle věci nerad komentuji,“ uvedl osmatřicetiletý Fin na webu Motorsport.com.

„Určitě jsem s nimi mluvil, když jsem u nich jezdil,“ odpověděl na otázku, zda je s McLarenem znovu v kontaktu. „Mám nulový zájem být zatahován do vašich nesmyslů. Nemyslím si, že se ptáte na naše názory na různé věci, o kterých píšete. Napíšete si stejně to, co si myslíte vy, že je pravda,“ rozčiloval se jezdec Ferrari.

Trochu rozladěný byl i Fernando Alonso, kterého štvaly dotazy ohledně horších výkonů McLarenu v poslední době. „Všechno je to přehnané. Minulý víkend byl sice špatný, co se týká výkonu, ale současně platí, že nejsme nejhorší tým. Nejsme všechno to, co musíme neustále poslouchat,“ prohlásil šestatřicetiletý Španěl.

Nadcházejícího závodu se už nemůže dočkat Lewis Hamilton. Třiatřicetiletý Brit si díky vítězství v minulé GP zajistil vedení v průběžném pořadí šampionátu. Na druhého Sebastiana Vettela z Ferrari má náskok čtrnácti bodů. Teď doufá, že se v čele trvaleji usadí. „Je to dobrá trať, v předešlých letech se nám tady dařilo, takže nevidím žádný důvod, kvůli kterému by to mělo být teď jinak,“ řekl čtyřnásobný světový šampión.

Těší se i Daniel Ricciardo z Red Bullu, a to hlavně na vídeňský řízek. „Tady se vždy dočkám jednoho z mých nejoblíbenějších jídel, vídeňského řízku. S trochou brusinek a čerstvým citrónem, co víc si můžu přát. Myslím, že jich tak sním přibližně šest až dvanáct,“ uzavřel vtipně osmadvacetiletý Australan.