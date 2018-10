Syn legendy ohromil. Může se stát velikánem motorsportu, tvrdí šéf Mercedesu

Cesta k titulu mistra Evropy ve formuli 3 nebyla pro Micka Schumachera vůbec jednoduchá. Devatenáctiletému Němci se na začátku sezóny příliš nedařilo, buď závod nedokončil, nebo získal jen pár bodů. Zlom přišel v druhé půli. Začal vyhrávat a najednou se ocitl na druhém místě průběžného pořadí šampionátu.

Po dalších výhrách se pak vyhoupl do čela, což se vůbec nelíbilo jeho největšímu rivalovi, Danu Ticktumovi, který hlásal, že to vše je kvůli jeho příjmení. Mick na jeho slova nedal a soustředil se jen na poslední závodní víkend, který měl rozhodnout. V prvním závodě na Hockenheimu to trochu zdramatizoval, když nebodoval, v tom druhém už ale dojel druhý a mohl slavit svůj zatím nejcennější titul.

New post (Mick Schumacher wins Formula 3 European title) has been published on Buzzort - https://t.co/FgOXn5wFFD pic.twitter.com/cYoZruK9ne — buzzort (@buzzort) 15. října 2018

„Je těžké popsat, co cítím. Jsem opravdu vděčný za to, co teď můžu prožívat,“ rozplýval se Mick Schumacher na webu abc.net.au. „Děláme to, co milujeme a počínat si v tom dobře, je ten nejlepší pocit, jaký může být,“ vyprávěl talentovaný mladík, který přiznal, že velký dík patří jeho týmu. Ten mu podle jeho slov pomohl se vyrovnat s tlakem, kterému byl vystaven.

New FIA Formula 3 European Champion crowned: Mick Schumacher has done it! #FIAF3 🏆 pic.twitter.com/JFqRWLBzrU — Carlos Jimeno (@noticiascarlos) 14. října 2018

„Mám za sebou tým lidí, na který se mohu vždy obrátit. To bylo klíčové pro to, abych zvládl tu pozornost, která na mě byla upřena. Mohl jsem se soustředit na závodní trať a zajíždět rychlé časy,“ líčil Schumacher, který se teď bude rozhodovat, kam se posune dál. Může zamířit do formule 2, nebo rovnou do formule 1.

Podle odborníků má před sebou velkou budoucnost. „Gratuluji Mickovi k zisku titulu evropského šampióna ve formuli 3. Nebylo to pro něj snadné, obzvláště když sezónu nezačal nejlépe. Jeho výkon v druhé půli byl ohromující. Ukázal, že má vše potřebné k tomu, aby se jednou stal velikánem našeho sportu,“ prohlásil na Schumacherovu adresu Toto Wolff, šéf Mercedesu.