Neměňte kvalifikaci, jinak z ní uděláte další trénink, prosí jezdci vedení formule 1

Vedení formule 1 by chtělo od příští sezóny změnit kvalifikační formát. Podle návrhu by se kvalifikace rozdělila na čtyři části. Jezdcům se však tento nápad nelíbí a jsou proti jeho schválení. „Nechal bych to tak, jak to je. Jinak se z kvalifikace stane další trénink,“ prohlásil mladík Max Verstappen.

Jak upravit závodní víkend formule 1, aby byl více atraktivní? Změnit kvalifikační formát. Vedení už delší dobu přemýšlí nad tím, jak by kvalifikace nově mohla vypadat. Nyní přišlo s návrhem, že by místo dosavadních tří částí byla rozdělena do čtyř. V současnosti vypadne v úvodních dvou částech vždy pět jezdců.

V novém systému by v prvních třech částech vypadlo po čtyřech pilotech. Do poslední části byt postoupilo osm závodníků, kteří by tak mezi sebou usilovali o pole position. Kvalifikace by díky těmto změnám měla být méně předvídatelná a více dramatická. Tento návrh ale jezdce vůbec nezaujal.

„Co bude příště? Kvalifikace na deset částí? Méně je někdy více,“ vyjádřil se již před časem čtyřnásobný světový šampión Sebastian Vettel. Teď se k němu přidali i Max Verstappen. „Nechal bych to tak, jak to je, jinak toho odjezdíme hodně,“ prohlásil Verstappen na webu motorsport.com.

„Z kvalifikace by se tak stal další trénink,“ vysvětloval jezdec Red Bullu. „Kvalifikace by měla být spíše kratší, abyste neměli tolik možností odjet kolo. Kvalifikaci jsem vždy chápal tak, že vyjedete ven, střelíte tam pár kol, a to je všechno,“ dodal jednadvacetiletý Verstappen, kterého stejně jako ostatní čeká již tento víkend Velká cena USA.