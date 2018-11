Hamilton v Brazílii vyjel Mercedesu 100. pole position

Pětinásobný mistr světa Hamilton je v ideální pozici přiblížit Mercedes k zisku pátého Poháru konstruktérů za sebou. V průběžném pořadí má německá stáj zatím náskok 55 bodů před Ferrari, které k udržení naděje na první triumf od roku 2008 potřebuje získat o 13 bodů víc než Mercedes.

Vettel byl potrestán za to, že při vjezdu na váhu nevypnul motor a poté navíc při odjezdu zařízení poškodil. "Když se mění podmínky na trati, tak by nás na vážení volat neměli. Myslím, že v takové chvíli to není fér, takže jsem chtěl, aby si pospíšili," prohlásil Vettel.

Na třetím místě skončil Valtteri Bottas z Mercedesu, čtvrtý byl Kimi Räikkönen z Ferrari. Za nimi se seřadili jezdci Red Bullu Max Verstappen a Daniel Ricciardo.