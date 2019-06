Startovní pole formule 1 ještě nikdy nebylo tak kvalitní, tvrdí šéf týmu Toro Rosso

Řízení formule 1 by podle Lewise Hamiltona mělo být fyzicky náročnější. Jezdci by podle něj měli být po závodě vyčerpaní. S jeho názorem však jeho okolí nesouhlasí. Šéf Toro Rosso Franz Tost říká, že hlavním důvodem, díky kterému nováčci zvládají přesun do F1, je to, že jsou mnohem lépe fyzicky připraveni než jezdci v minulosti.

Hlášky Lewise Hamiltona ohledně náročnosti řízení formule 1 vyvolaly debatu. Pilot Mercedesu uvedl, že teenager je schopen usednout do formule 1, aniž by měl problém, a že jezdci by po závodě měli být vyčerpaní. S tím ale nováčci nesouhlasí. Devatenáctiletý Lando Norris dokonce prohlásil, že se ho tvrzení pětinásobného světového šampiona osobně dotklo.

S vysvětlením, z jakého důvodu se řízení formule 1 nezdá tak náročné, teď přispěchal Franz Tost, šéf týmu Toro Rosso. Podle něj je totiž fyzická připravenost současných jezdců na mnohem vyšší úrovni, než byla dříve. „Samozřejmě, že nemůžeme porovnávat současnost s dobou před dvaceti třiceti lety, kdy Nelson Piquet, Nigel Mansell či kdokoliv jiný po závodě zkolabovali,“ řekl Tost na webu motorsport.com.

„Někteří z nich nikdy neviděli posilovnu zevnitř a ještě kouřili. Pamatuji si, jak někteří závody nedokončili a potom mluvili o problémech s převodovkou. Přitom to nedali fyzicky. Realita je taková, že neměli kondici,“ vysvětloval Tost s tím, že teď je tomu úplně jinak. „Současná úroveň fyzické připravenosti jezdců nemá v éře formule 1 obdoby,“ dodal.

Podle něj za to mohou roky strávené v motokárách a nižších formulových soutěžích a také to, že jezdci mají osobního kondičního trenéra a kontrolována je jim i strava. „V současné době máme ve formuli 1 opravdu mimořádné jezdce. Startovní pole ještě nikdy nebylo tak kvalitní. Na jednu stranu je to úžasné, na druhou je to pak ale během závodu někdy nuda,“ uzavřel šéf týmu Toro Rosso.