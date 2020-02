Ricciardo nám chybí, přiznal poradce Red Bullu

Daniel Ricciardo je jedním z největších šprýmařů ve formuli 1. Australský jezdec je známý svými srandičkami a pro svou povahu je velice oblíbený. Není tedy divu, že chybí i Red Bullu, u kterého do loňské sezony působil. „Atmosféra v týmu je dobrá, ale od té doby, co odešel Daniel, už tam není tolik veselo,“ přiznal Helmut Marko, poradce týmu na webu f1i.com.

„Pro celý tým to byl šok, když prohlásil, že odejde do Renaultu. Je jedním z nejlepších jezdců, dokáže stáhnout ztrátu, a navíc nám chybí jeho vtipy,“ dodal Marko, který však nepočítá s tím, že by se Ricciardo k Red Bullu vrátil. Usměvavý jezdec má u Renaultu smlouvu i pro letošní sezonu, a i když se mu ve francouzské stáji tolik nedaří, o odchodu zatím neuvažuje.

A full season has passed since Daniel Ricciardo left Red Bull.



But still Helmut Marko misses him.https://t.co/cQh3pmM2XX #f1 pic.twitter.com/hWn07AvhbJ — Planet F1 (@Planet_F1) January 31, 2020

„Určitě chci tady ještě zůstat, protože doufám, že se posuneme o úroveň dál. Snad nám to v letošní sezoně půjde, to by byl ideální scénář,“ prohlásil nedávno Ricciardo. Ten loni ve světovém šampionátu obsadil s Renaultem devátou příčku s čtyřiapadesáti body. Jeho nejlepším výsledkem pak bylo čtvrté místo ve Velké ceně Itálie.

S Red Bullem zažil Ricciardo více úspěchů. Dvakrát si v celkovém hodnocení světového šampionátu zajistil třetí pozici. Vyhrál sedm velkých cen a svět obletěly jeho fotografie, jak si vychutnává šampaňské ze své boty, v níž si dojel pro vítězství. Ještě před tím, než jezdil za Red Bull, působil u Toro Rosso.