Vettel si začal hledat místo, u Red Bullu nepochodil

Odchod Sebastiana Vettela z Ferrari mnohé překvapil. Německý jezdec se s týmem nedohodl na prodloužení smlouvy a pro příští sezonu je momentálně bez angažmá. O jeho krocích se dosud objevovaly jen spekulace, teď však vyšlo najevo, že čtyřnásobný světový šampion už se začal poptávat, kde by mohl závodit.

Oslovil už Red Bull, za který jezdil v minulosti, a se kterým zažil své největší úspěchy v kariéře. „Byl jsem se Sebastianem v kontaktu,“ potvrdil poradce týmu Helmut Marko na webu gpblog.com. „Samozřejmě jsme probírali, jaké možnosti by se mu naskytly u nás, ale žádné jsme nenašli. Máme platné smlouvy s našimi jezdci,“ vysvětloval Marko.

Ten zároveň vyloučil, že by Vettel mohl mít zájem o volné místo v Renaultu. „Půjde jen do týmu, se kterým by mohl vyhrávat,“ prohlásil Marko s tím, že další možností by mohl být Mercedes. „Pro formuli 1 by to bylo skvělé. Sebovo angažování u nich by bylo reklamním tahem a přilákalo by další diváky,“ dodal Marko.

Jak to tedy bude s Vettelem dál, je stále nejasné. Je tu i varianta, že z formule 1 odejde. Podle odborníků se však můžeme těšit ještě na několik přestupových překvapení. Diskutuje se o návratu Fernanda Alonsa, ale i přestupu Valtteriho Bottase, kterému po sezoně vyprší smlouva u Mercedesu a údajně ho už oslovil Renault.