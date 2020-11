Schumacherův boj o život: Je schopen vnímat své děti?

Za pár týdnů to bude přesně sedm let, co legendární pilot formule 1 Michael Schumacher utrpěl při lyžování v Alpách devastující zranění hlavy. Od té doby se na veřejnosti neukázal a k fanouškům se dostávají jen strohé a nejasné zprávy o jeho zdravotním stavu. S tou zatím poslední přišel Jean Todt, bývalý šéf stáje Ferrari, za kterou německý pilot závodil.