S Halo je viditelnost stejná, jezdci si ale kvůli němu budou muset pořídit šití

„Možná to bude znít hloupě, ale při jízdě jsem to nevnímal,“ řekl o Halo Daniel Ricciardo na webu Autosport.com. „Samozřejmě, že když lezete nebo vylézáte z auta tak si toho všimnete, ale na trati to bylo v pořádku. Udělali jsme nějaké starty, protože jsme si mysleli, že by na startovní světla mohlo být hůře vidět, ale bylo to fajn,“ uvedl dále jezdec týmu Red Bull.

Spokojený byl i dvojnásobný světový šampión Fernando Alonso. „Když se podíváte na fotografie, tak vidíte Halo uprostřed výhledu. Při jízdě se ale z různých důvodů soustředíte na dlouhou vzdálenost, takže si nevšímáte prostřední části vozu. Nebyl s tím žádný problém. Jde o ochranu našich hlav, a to je důležité, další debaty jsou bezpředmětné,“ vysvětloval jezdec McLarenu.

Potíže má ale kvůli novému ochrannému systému Pierre Gasly. Dvaadvacetiletý závodník stáje Toro Rosso si stěžuje, že kvůli Halo bude muset požádat o více kombinéz. Ty se prý kvůli němu trhají. „Pokud jde o viditelnost, tak je to stejné,“ prohlásil na webu Motorsport.com Gasly.

„Samozřejmě, že vnímáte, že je něco nad vámi. Při jízdě se ale soustředíte a nevšímáte si toho. Velkou výzvou je ale vlézt a vylézt z auta. Už po prvním dnu jsem měl na kombinéze totiž spoustu děr. Je to dost divné. Asi jich na sezónu budu potřebovat opravdu hodně,“ dodal Gasly.