Když podepíše, vydělá si pořádný balík. Hamilton prý Mercedes vydíral

Podpis nové smlouvy mezi Lewisem Hamiltonem a Mercedesem se očekává každým dnem. Čtyřnásobný světový šampión ve formuli 1 se podle zahraničních médií dohodl s týmem na tříletém kontraktu s příjmem pětačtyřiceti miliónů eur. „V podstatě je ruka v rukávě. Lewis a my jsme na stejné vlně,“ prohlásil šéf stáje Toto Wolff.

O nové smlouvě Lewise Hamiltona se už hodně hovořilo. Třiatřicetiletý Brit by měl u Mercedesu pokračovat následující tři roky a vydělat by si měl pětačtyřicet miliónů eur (více než jednu miliardu korun). „V podstatě je ruka v rukávě. Lewis a my jsme na stejné vlně,“ uvedl pro německý deník Sport Bild šéf týmu Toto Wolff.

Tyhle kontrakty mají přes sto stran, takže nějakou dobu trvá, než se projdou všechny body,“ vysvětloval šestačtyřicetiletý Wolff, z jakého důvodu ještě nedošlo k podpisu. Tak ideálně, jak to vypadá, ale vyjednávání podle poradce Red Bullu, Helmuta Marka, neprobíhalo. Čtyřiasedmdesátiletý Marko naznačil, že Hamilton Mercedes tak trochu vydíral.

„Toto Wolff se snažil získat Sebastian Vettela a Maxe Verstappena, oba ale odmítli,“ prohlásil Marko. Oba jezdci, Vettel s Ferrari i Verstappen s Red Bullem, ale prodloužili u týmů své smlouvy. „Lewis se o zájmu o jiné jezdce samozřejmě dozvěděl a zvýšil svou cenu,“ prozradil Marko.

Podle bývalého pilota formule 1 Gerharda Bergera, však čtyřnásobný světový šampión za takové peníze stojí. „Bez Lewise by byl Mercedes až třetí za Ferrari a Red Bullem. Hamilton je nejrychlejším závodníkem na startovním roštu a může znamenat rozdíl, takže Mercedes musí dělat vše pro to, aby si ho udržel,“ řekl Berger.