Mercedes má z Monaka obavy. Favoritem je Red Bull, shodují se jezdci

„Poslední roky ukázaly, že jsou tratě, které nám vyhovují a pak ty, na kterých nejsme dokonalí,“ uvedl Toto Wolff na webu motorsport.com. s tím, že kromě Monaka se jim nedaří také v Budapešti a Singapuru. „Máme vážné obavy. Zatím jsme nepřišli na to, z jakého důvodu není naše auto v monackých zatáčkách rychlé,“ dodal šestačtyřicetiletý šéf týmu.

S Wolffem souhlasí i oba piloti Mercedesu - Lewis Hamilton a Valtteri Bottas. „Monako pro nás bude velkou výzvou,“ prohlásil třiatřicetiletý Hamilton. „Bude těžké ostatní porazit. Když se podíváte na Daniela Ricciarda (v Barceloně), tak byl v posledním sektoru mnohem rychlejší a poslední sektor je celý o přítlaku, takže Red Bull bude v Monaku velmi rychlý a těžko porazitelný,“ zamýšlel se čtyřnásobný mistr světa.

„Nebude to jednoduchý víkend,“ tuší Hamiltonův kolega Bottas. „Také si myslím, že Red Bull bude velice silný. Loni pole position obsadilo Ferrari. Musíme pokračovat v učení jako po celou sezónu a snad budeme mít dobré auto pro kvalifikaci, protože ta bude opravdu hodně důležitá,“ přál si osmadvacetiletý Bottas, který doufá, že s Mercedesem prodlouží smlouvu.

„Rád bych s týmem zůstal a to na delší dobu,“ přiznal s tím, že je u Mercedesu spokojený „Je to můj cíl. Pokud budu nadále předvádět výkony jako dosud, mělo by být všechno v pohodě. S Lewisem jsme dobří týmoví kolegové,“ pochvaloval si vzájemnou spolupráci třetí muž průběžného pořadí šampionátu F1.