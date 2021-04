Salač začal v Portugalsku druhým místem, po dalším tréninku byl šestnáctý

"Ráno byly těžké podmínky, ale hodně mě to bavilo, snažil jsem se hledat optimální stopu. Nakonec jsem si nějakou našel, trénink jsem dokončil druhý o pět setin za vítězem. To nebylo špatné, dobrý začátek," uvedl Salač v tiskové zprávě. "Ve druhém tréninku jsem nestihl zajet, na rozdíl třeba od Rodriga, rychlý čas na měkké sadě pneumatik. Teď se modlím, aby přes noc nepršelo, protože kdyby byl zítra trénink mokrý, neměl bych šanci na přímý postup do druhé kvalifikace," řekl jediný český účastník MS. Od postupového 14. místa ho dělí 101 tisícin.

Šestinásobný mistr světa královské třídy MotoGP Marc Márquez zajel při comebacku po devítiměsíční nucené pauze celkově šestý čas a v prvním tréninku byl třetí. "Je těžké jedním slovem popsat první trénink, ale já byl hrozně šťastný," uvedl na twitteru španělský jezdec, kterého o minulou sezonu připravila zlomenina pažní kosti po pádu v červencovém zahajovacím závodě v Jerezu. Po prvním dnu zaostává za vedoucím Francescem Bagnaiou o 473 tisícin.