Český závodník König vyškolil konkurenci, vyhrál s nevídaným náskokem

König a pak dlouho nic. Až pak se prohnala cílem enkláva polských nebo tureckých jezdců. Přesně tak vypadaly závody na Slovakia ringu. Český jezdec navázal na předchozí klání v Chorvatsku, kde rovněž opanoval dva závody. „Konkurence se nepodceňuje, ale zvítězil jsem s náskokem kolem třiceti vteřin, takže tam byla z naší strany nadvláda. Já se hlavně zaměřoval na odjetá kola a nabraná data," prohlásil König, pro kterého je prioritní šampionát superbiků. A tak se zaměřoval na nastavení motorky.

„Zkoušeli jsme hlavně nové pneumatiky a staré se vzorkem, na kterých se cítím lépe. Porovnávali jsme data a měnili nastavení, aby se mi také na slickách jelo dobře," upřesnil motocyklový jezdec z Prahy, který v minulém závodě supersportů potvrdil ambice. V Itálii završil stíhací jízdu osmým místem. Podobné výsledky chce předvést také na závodech šampionátu superbiků v Nizozemsku, které se pořádají příští víkend v Assenu.

Prázdninový program si König zpestřil flat trackem, tedy populární americkou verzí ploché dráhy. Tuhle disciplínu, kdy závodníci jezdí ve smyku, procvičují reakci a cit na plyn, má rád třeba legendární Valentino Rossi. König si na štěrku zazávodil v minulém týdnu spolu s Filipem Salačem, který se účastní MS silničních motocyklů v kategorii Moto 3.

„Strašně jsem si to užil, byla to sranda. Filip pořídil týmová trička, takže to mělo úroveň a ostudu jsme myslím neudělali. Filipa to taky chytlo, o víkendu jel i další podnik v Kopřivnici a bojoval o podium," popsal König, kteréhopřed akcí v Nizozemsku čeká jeden test a trénink v tělocvičně. „A čeká mě také nějaká brigáda," dodal s úsměvem závodník.