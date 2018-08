Při děsivé srážce šlo o život! Praskaly kosti, oběť nehody je ve vážném stavu

Tři mechanici utrpěli zranění při nedělních závodech speciálů Stock Light Championship v Brazílii. Dva z nich mají mnohačetné zlomeniny a další byl převezen s vážným poraněním hlavy na kliniku, kde ho lékaři uvedli do umělého spánku. Jeho stav je nicméně podle tamních médií stabilní.

K nehodě došlo poté, co jezdci po doplnění paliva opouštěli boxovou uličku. Erik Mayrink se při výjezdu dostal do kontaktu s vozem Gabriela Lusquinhose, po nárazu ztratil nad svým monopostem kontrolu a vrazil do skupinky mechaniků.