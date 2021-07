Rallyeový jezdec Černý by se rád představil na Dakaru, ideálně již v lednu

Automobilový jezdec Jan Černý by se rád představil na Rallye Dakar, ideálně již v příštím roce. Pilot, který se věnuje klasické rallye a rallyekrosu, v červnu absolvoval s týmem Buggyra Racing testovaní v Dubaji s buggynou Can-Am a jízda v písku jej natolik uchvátila, že by se rád na legendární soutěži sám představil.

Automobilový jezdec Jan Černý by se rád představil na Rallye Dakar

"Jízda v dunách a v písku je úplně něco jiného, než člověk běžně zažívá v Čechách. Věřím, že se tam zase brzy vrátím," uvedl Černý v rozhovoru na youtube kanále týmu Louda Auto Škoda Racing, v jehož barvách startuje v českém šampionátu automobilových soutěží.

"Já jsme zvyklý jezdit na rozpis, ale tady jedu furt do neznáma. Člověk musí pořád koukat, jak je nafoukaný písek, jak se duna zvedá nahoru dolů a hlavně za ni nevidí. Těžko se odhaduje, jak rychle na ni můžete najet. V Čechách se něco takového nenaučíte," podotkl jedenatřicetiletý závodník.

Další ročník dakarské rallye se pojede již za půl roku a přestože není už moc času, Černý se nevzdává myšlenky, že by se na startu objevil. "Dělám hodně pro to, abych na rallye v lednu startoval. Samozřejmě ale vím, že je to nejtěžší závod na světě a příprava musí být stoprocentní, takže nevím, kdy se tam ukážu. Věřím ale, že někdy ano," řekl Černý.

Aktuálně se ale plně soustředí na start na Rallye Bohemia, který jej čeká tento týden. Do čtvrtého závodu MČR nastoupí jako průběžně třetí muž seriálu. "Je to jeden z nejhezčích a nejtěžších závodů v Čechách. Bohemka je krásná a je to pro mě vrchol sezony díky tomu, kolik je tam vždy fanoušků a že centrum je v srdci škodovky v Mladé Boleslavi," podotkl.