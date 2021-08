Pavel Maslák v olympijském rozběhu na 400 metrů doběhl sedmý, čas 47,01 sekundy ho zařadil až na 40. místo, daleko od postupu do semifinále. V odpoledním programu se představí ještě Vít Müller v semifinále běhu na 400 metrů překážek. Medaile se dnes rozdělují ve vrhu koulí žen, mužské výšce a běhu na 100 metrů mužů. Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála podle očekávání v Tokiu soutěž koulařek výkonem 20,58 metru a zkompletovala svou sbírku olympijských medailí.

Maslák má v současné době daleko do formy, která ho v roce 2012 v Londýně i v Riu 2016 dostala do olympijského semifinále. Někdejší trojnásobný halový mistr světa se v Tokiu ani nepřiblížil svému letošnímu maximu 46,52 ze Zlaté tretry.

Jeho výkon poznamenala i střevní viróza těsně před závodem. "Je to samozřejmě zklamání, ale tak nějak to podtrhuje celou tu protrápenou sezonu. Nedodržela se příprava, i když ta závěrečná se docela povedla. Ale před čtyřmi dny jsem asi něco špatného snědl, nejspíš uzeného lososa, takže jsem chytl střevní potíže. Až včera mi skončily," řekl.

Český atlet Pavel Maslák na startu olympijského rozběhu na 400 metrů.

Ondřej Deml, ČTK

Češi poběží v Tokiu i čtvrtkařskou štafetu, ale Maslák si není jistý, zda se do vybraného kvarteta v aktuální kondici vejde. "Kluci měli včera test a běželi ve formě, spíš si trenéři dneska sednou a já si s nimi promluvím taky, abychom udělali to nejlepší složení a kluci mohli běžet co nejrychleji. Nevím, jestli tam v téhle formě patřím," řekl.

Nejrychlejší čtvrtku měl Američan Michael Cherry 44,82, další čtyři běželi po 45 sekund, vesměs s vypuštěným závěrem. Síly šetřil i světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk, jehož letos trápí zdravotní problémy.