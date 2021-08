V úterním programu olympijských her v Tokiu to českým barvám necinkne. Kajakář Josef Dostál skončil pátý, deblkanoisté Fuksovi desátí. V kvalifikaci propadly oštěpařky. O čtvrteční finále bude bojovat v olympijské premiéře sportovní lezec Adam Ondra. Celkem bude rozděleno 24 medailových sad, mezi nimi první v boxu. Průběžně aktualizovaný textový přenos z 11. dne her nabízí náš web Sport.cz.