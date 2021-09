Pořadatelé olympijských a paralympijských her v Tokiu připravili památeční vstupenky pro fanoušky, kteří do hlediště kvůli opatřením proti koronaviru nesměli. Zveřejnili také plán, jak budou vracet peníze za nevyužité lístky. O neúčasti zahraničních diváků bylo jasno dlouho před olympiádou, ale přítomnost těch domácích byla zakázána krátce před olympijskými a paralympijskými hrami.

"Nemohli jste přijet na hry, ale budete si moci stáhnout památeční vstupenku z olympiády a paralympiády. Budou ke stažení od 7. do 13. září. Majitelům vstupenek pošleme e-mail," uvedl mluvčí her Masa Takaja. Diváci v ochozech byli při olympijských hrách jen výjimečně. Například na dráhové cyklistice nebo při maratonu, které se konaly v jiné prefektuře, kde nebyla taková omezení. Na paralympiádě zase do hlediště chodí školáci, pro které to má být vzdělávací aktivita.

Peníze za opravdové vstupenky budou pořadatelé v říjnu vracet. "Lidé, kteří zaplatili kartou VISA, dostanou částku na tuto kartu. Ti, kteří zaplatili hotově, musejí zadat číslo účtu," upřesnil Takaja. Někteří fanoušci už dostali peníze po zákazu zahraničních návštěvníků. Do června vyplatili organizátoři kompenzace za více než 800.000 lístků.

Příjmy z prodeje vstupenek na olympijské hry měly být zhruba 90 miliard jenů (17,5 miliardy korun). Na olympijské soutěže, které byly k vidění na přelomu července a srpna, se prodalo asi čtyři a půl milionu lístků. Další příjem měli mít Japonci ze vstupenek na paralympijské hry, které začaly 24. srpna a skončí v neděli.