Rekordy v posilovně, prasečiny při tréninku. Český silák pošetří své křehké tělo

Ve čtvrtek ráno si stoupl na váhu, ta ukázala 128 kilo. „Trochu jsem přibral, to jsem chtěl,“ pochvaloval si Tomáš Staněk po soustředění v Domažlicích, z něhož vyráží směr vrchol sezóny. Po víkendovém domácím šampionátu v Kladně zamíří příští sobotu vlakem na mistrovství Evropy do Berlína.

Bronzový medailista z letošního halového MS nabíral především svalovou hmotu, což si potvrdil v posilovně. Dřep zvládl s činkou o hmotnosti 255 kilogramů, na bench (zvedání činky vleže na zádech) si nechal naložit další osobní rekord 260 kg. „Kdybych neměl moc měkkou osu, tak to dám, akorát se ohnula,“ posteskl si. „Ale síla tam je,“ ujistil se.

Jenže u koulařů neplatí přímá úměra, že čím víc síly, tím lepší výkony. „Teď je to moje házení taková silová prasečina, není to technicky vyházené. Na tom jsme pracovali,“ vysvětluje svěřenec Jana Tylčeho.

Bez bolesti to nebude

Další klíčovou proměnou je pro českého rekordmana zdraví. V průběhu celé sezóny ho trápí tříslo. „Teď se to spíš přesunulo do břicha. Snažím se s tím pracovat a nepřetěžovat ho,“ říká. Nicméně je smířený, že ani v Berlíně ho nečekají bezbolestné závody. „Podle doktorů by se s tím nemělo nic stát. Je to Evropa, tam půjdu naplno,“ plánuje odhodlaně.

Na mistrovství republiky naopak bude vrhat spíše opatrně, ostatně obzvlášť při absenci tréninkového kolegy Ladislava Prášila se o vítězství nemusí bát. „Absolvuju jen pár pokusů, možná první, třetí a pátý, abych simuloval kvalifikaci a delší pauzy mezi vrhy,“ přemítá čtvrtý muž letošních evropských tabulek.

„I tak věřím, že bych měl předvést jeden z kvalitnějších výkonů v rámci šampionátu, snad i za 21 metrů. Jak jde tělo do formy, je hrozně křehké, což už jsem párkrát poznal. Naposledy před halovým šampionátem Birminghamu,“ připomíná sedmadvacetiletý koulař.