Propadák, sezóna v háji, láteřil Holuša. Rodina sháněla lístky zbytečně

Jeho úvodní rozběh patnáctistovky byl nejpomalejší, rozhodoval finiš. Jenže v něm Holuša na soupeře nestačil, doběhl pátý a bylo mu jasné, že ani čas 3:49,82 nemůže stačit na finále.

„V pomalém závodě se může stát všechno, ke konci je každý rychlý. Ale já to prostě podělal, nemám výmluvu, ani nechci mít,“ sklesle vyprávěl svěřenec polského kouče Tomasze Lewandowského.

Prokletí trvá

Ještě 200 metrů do cíle se pohyboval mezi přímo postupující trojicí. „Pak jsem měl kontakt se Švédem, nevím, jestli mi to vzalo nějakou energii, ale ke konci jsem cítil, že to nejsem já,“ uznal. „Teď jsem obrovsky zklamaný. Jede mi sem rodina, lístky mají jen na finále. Nevím, jak to budu vysvětlovat,“ krčil rameny.

Prokletí evropských šampionátů pátého muže z loňského MS tak trvá. V Curychu 2014 ho před finále zastavil problém s ledvinami, v Amsterdamu 2016 diskvalifikace. „Tohle bolí víc,“ přiznal. „Ale sezónu určitě nebalím, mám tam míli v Birminghamu i finále Diamantové ligy, zkusím se vzchopit,“ předsevzal si.