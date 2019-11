Čínské peníze mění atletiku. Sportovci se bouří, český fanoušek může vydělat

Dlouho dopředu bylo jasné, že nejprestižnější seriál projde přestavbou po letošní sezoně. Jenže měla vypadat trochu jinak. V létě zástupci Diamantové ligy ohlásili, že dva mítinky vypadnou a místo čtrnácti jich bude dvanáct. Realita? Všechny stávající závody zůstaly, naopak přibude jeden na dosud neurčeném místě v Číně.

Právě v nejlidnatější zemi světa totiž Diamantová liga sehnala titulárního sponzora, společnost Wanda. A logicky se podvolila jeho přáním. „Kromě krátké epizody se Samsungem neměl seriál hlavního sponzora, sanoval se z rozpočtu federace IAAF. A teď na poslední chvíli podepsali s Wandou kontrakt na deset let,“ připomíná manažer atletů i Zlaté tretry Alfons Juck.

Usain Bolt před Diamantovou ligou v Římě. Na jeho auru už pořadatelé při prodeji vstupenek spoléhat nemohou.

Další úprava plánovaná ve snaze zatraktivnit a lépe „prodat" seriál ale zůstala beze změny. Hlavní program mítinků se zkrátí z dvou hodin na 90 minut, což odnesou některé disciplíny. Nejdelším během bude závod na 3000 m, ze hry je stýpl, dvoustovka a dvě technické disciplíny – trojskok a disk. Ty podle organizátorů vzešly z průzkumů jako nejméně oblíbené, ostatně už dosud se konaly převážně v předprogramech.

Byť má česká atletika v dotčených disciplínách olympijského vítěze (diskaře Ludvíka Daňka) i mistry světa (diskaře Imricha Bugára a trojskokanku Šárku Kašpárkovou), aktuálně v nich nikdo kvalit Diamantové ligy nedosahuje. Ale například diskařští bratři Forejtové považovaní za jedny z největších talentů české atletiky sledovali rozhodnutí s nelibostí.

„Disk má snad největší tradici, letos se házelo za 70 metrů… Je to škoda, také bývalí i současní diskaři psali přímo (předsedovi Světové atletiky) Sebastianu Coeovi dopis, ale těžko říct, jestli to s něčím hne. Pro diskaře je to motivace ukázat světu, že v Diamantové lize máme co dělat a já věřím, že to nebude definitivní, schválené je to zatím na rok,“ ví Michal Forejt, juniorský vicemistr světa.

We need to all stand up and make our collective voice heard. It can NOT go on like this. There is too much to lose. I admire you massively as an athlete and role model... so sad the TJ is being dropped. ☹ pic.twitter.com/ppSUF1DIfj — Athletics World (@Athletics_World) November 7, 2019

Aktuálně úspěšných českých atletů se změny nedotknou, nedotčeny zůstaly oštěp, koule či čtvrtka překážek. „Ale ty změny mi přijdou jako blbost, nevím, kdo dělal ty statistiky, komu se jaká disciplína nelíbí. Program by se s nimi protáhl o nějakých dvacet třicet minut, nepřijde mi to tak dlouhé, aby se na to nedalo koukat,“ zastává se vyřazených kolegů dvojnásobná mistryně světa na čtvrtce překážek Zuzana Hejnová.

„Samozřejmě panují názory, že někteří atleti jsou nespravedlivě odsunuti, na druhou stranu atletika hledá finance a snaží se udělat produkt co nejzajímavější. Neříkám, že každá změna je správná, ale když se nic neudělá, nové zdroje finance těžko získá. I další sporty měnily své programy a začalo to fungovat,“ připomíná manažer Juck.

Právě na atraktivitu televizních přenosů se odvolávají zástupci Diamantové ligy při zkracování programu. Jenže ani dlouholetý atletický komentátor České televize Michal Dusík si není jistý, že jde o správnou cestu.

Zuzana Hejnová po Diamantové lize v Monaku.

„Nejsem přesvědčený, že by pro atletické publikum byly dvě hodiny moc. Spíš považuji za průšvih světové atletiky, že nedokázala udělat jednotný mustr pro přenosy. Když vznikala fotbalová Liga mistrů, hned přišel manuál, na každý zápas přijel člověk a hlídal, aby ho televize dodržovala. U Diamantové ligy je každý přenos jiný,“ vidí Dusík výrazné rezervy v televizním zpracování.

Zástupci disciplín, které ze seriálu vypadly, byť se na jednotlivých mítincích objeví, by měli dostat šanci na nižším nově vytvořeném okruhu Světové kontinentální tour, jehož definitivní podoba se teď finalizuje a bude oznámena příští týden.

Tour bude rozdělena do tří úrovni – zlaté, stříbrné a bronzové podle kvality mítinků a udělovaných prize money. V nejprestižnější kategorii čítající deset mítinků se objeví Zlatá tretra, v bronzové by měly být Memoriál Josefa Odložila a Kladno hází.

„Tahle kategorie mítinků bude změnami v Diamantové lize posilněna, vzniká systém, v němž se budou hodnotit i ty vyřazené disciplíny, aby také jejich vítěz dostal divokou kartu pro mistrovství světa v Eugene 2021,“ říká Juck. A tak by se v Ostravě měla běžet opět špičková dvoustovka, dorazit by mohli elitní trojskokané v čele s dvojnásobným olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa Christianem Taylorem.

Právě americká hvězda v reakci na verdikt Diamantové ligy založila Atletickou asociaci, která by měla fungovat jako jakési odbory a být hlasem atletů při jednání se Světovou atletikou.