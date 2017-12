Holuša se spojil s Poláky. Přes půl světa letí do neznáma

Kanárské ostrovy, zejména středisko La Santa na Lanzarote, jihoafrický Potchefstroom, případně vysokohorské prostředí v severní Africe, to jsou dlouhodobě osvědčené destinace atletů, kam utíkají za přípravou z české zimy. Mílař Jakub Holuša ale ve čtvrtek vyrazil na dlouhou cestu do českými atlety zatím neprobádaných končin, čtyři a půl týdne se bude chystat v australském Falls Creek.

„Těším se, i když jedeme trochu do neznáma,“ připouští. Ve Falls Creek se chystají australští běžci včetně dalšího špičkového mílaře Ryana Gregsona.

Holuša se ve středisku zhruba pět hodin cesty autem od Melbourne přidruží ke skupince Poláků v čele s Marcinem Lewandowským. „Jsme jedni z nejlepších kamarádů v běžeckém světě, je to super kluk,“ říká na adresu mistra Evropy na osmistovce.

Společný trénink si vyzkoušeli na přelomu listopadu a prosince v marockém Ifrane, teď je čeká ještě užší spolupráce. A také náročnější cesta. „Je to daleko, časový posun deset hodin… Ale na jaře lítám na závody do amerického Eugene, to je také pořádný kus cesty,“ srovnává Holuša.

„A když se vám daří, pak jde všechno, když ne, nepomůže, ani kdyby vás nosili na zlatém podnose. Takže si nastavím do hlavy, že to půjde,“ předsevzal si devětadvacetiletý rodák z Opavy.

V letošním roce mu to šlo náramně, jak prokázal pátým místem na mistrovství světa v Londýně, blýskl se i na prosincovém evropském šampionátu v krosu ve slovenském Šamoríně, kde finišoval pro stříbro s českou štafetou.

Do halové sezóny vstoupí 3. února v Karlsruhe na trojce, o měsíc později na halovém MS v Birminghamu bude obhajovat stříbro na patnáctistovce.