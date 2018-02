Není se na co šetřit! České výškařce pomůže i balónek v tretře

Limit nesplnila, na pozvánku musela čekat. Jenže pokud by na halovém MS atletů v Birminghamu startovaly jen výškařky, které letos zdolaly požadovaných 197 cm, byla by jejich soutěž tříčlenná. A tak výškařka Michaela Hrubá žádný velký stres neprožívala…

Byla jste přesvědčená, že pozvánka přijde?

Doufali jsme, že by to mělo vyjít. Jsem šestá v letošních světových tabulkách a vloni venku, když se odečetly vícebojařky a holky, které halu vynechávají, jsem byla kolem desátého místa. Nakonec nás pozvali třináct.

Závodit budete hned ve čtvrtek jako první z českých atletů.

Poslední roky jsme mívaly vždy finále poslední, tak jsem ráda, že to budu mít rychle za sebou, podívám se na ostatní… Letěli jsme dva dny před závodem, což je podobný model jako třeba na Diamantové lize, ve středu přijde tonizace, ve čtvrtek závod.

Vyhovuje vám, že v technických disciplínách se koná rovnou finále?

Jsem ráda, kvalifikace bývá kolikrát dost stresová, třeba vloni v Bělehradě jsem se zachraňovala až na třetí pokus.

Poslední závod při mistrovství republiky vám nevyšel, skočila jste 186 centimetrů a byla druhá za Ladou Pejchalovou…

Výkon byl nižší, ale já šla do závodu s tím, aby mě nebolela noha, protože jsem měla problémy s úponem na kotníku, a vydržela. V Birminghamu už do toho dám co nejvíc, trénujeme na šampionát půl roku. Je to poslední závod sezóny, nemá cenu kotník šetřit.

Kotník odrazové nohy vás zlobil už před dvěma lety.

Tlak na něj je velký, když při odrazu položím nohu, je trochu vybočená a vnější kotník dostává zabrat. Snažíme se to vyřešit pomocí takového balónku v tretře, který nepustí kotník až do takové hloubky.

Jak taková pomůcka vypadá?

Pěnový míček, který má průměr asi čtyři centimetry, zmáčkne se a plní víceméně funkci vložky. Noha je podepřená a tolik nepropadne.

Vloni jste na halovém mistrovství Evropy startovala jen po pár trénincích s novým koučem Michalem Pogánym. Je teď znát, že máte za sebou celou přípravu?

Je to znát, přípravu jsme měli jinou a jsem silnější a rychlejší. Ale ještě mám trochu problémy zkoordinovat všechno na odraze. Furt mě to táhne do laťky, do dálky. Výška je technická disciplína a je tam strašně moc věcí, které se musí udělat dobře. A když pak jeden skok udělám dobře, mám velkou rezervu. Ale myslím, že do budoucna jsme na dobré cestě.