Shodil pět kilo a začal poslouchat tělo. Talent už válí i mezi dospělými

Další velký talent českého víceboje vstupuje na vrcholnou scénu mezi dospělými. Juniorský mistr Evropy z roku 2015 Jan Doležal při domácím šampionátu sesadil z trůnu Adama Sebastiana Helceleta a osobní rekord 6021 bodů mu bohatě stačil na pozvánku do Birminghamu na halové mistrovství světa.

Letos předvedl už tři kvalitní sedmiboje. Není divu, že si závodění užívá po téměř dvouletém zdravotním trápení… „Už mě to dost štvalo. I letos jsem se bál, aby se zase něco nestalo, to už by bylo na hlavu asi moc,“ neskrývá, že má za sebou nelehké období.

„Pořád jsem trénoval, i závody v jednotlivých disciplínách byly dobré, ale před víceboji vždycky přišel nějaký problém. Byl jsem z toho přepadlý, už jsem ztrácel chuť… Ale zase co bych dělal něco jiného,“ pousměje se vyučený umělecký kovář.

Chce skončit do osmičky

Spolu s juniorským mistrem světa Jiřím Sýkorou vytvořil silné mladé vícebojařské duo pod vedením kouče Luďka Svobody a začal víc poslouchat své tělo. „Nejdu přes bolest. Když tak toho udělám míň v přípravě, ale zase budu zdravý. A také jsem zhubnul asi pět kilo a cítím se líp,“ popisuje Doležal.

Do Birminghamu jede s třetím nejlepším letošním výkonem mezi přihlášenými, ale sezónní tabulky ve vícebojích nejsou úplně vypovídající. Favorité jako Francouz Kevin Mayer či Kanaďan Damian Warner ještě letos sedmiboj neabsolvovali.

„Rád bych byl do osmého místa. Nečekám, že když zopakuju 6021 bodů, skončím třetí… Ještě k tomu výkonu můžu nějaké body přidat, rezervu jsem měl ve výšce, určitě i na kilometru. Ale také nesmím nic pokazit,“ ví.