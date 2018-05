Česká oštěpařka strmě stoupá. Zastoupí Špotákovou? Žiju ve své bublině, tvrdí

„Já si jedu na sebe, necítím tlak, že bych měla zastoupit Báru. Teď se mi daří, ale žiju si ve své bublině,“ ujišťuje Ogrodníková, která ohromuje i stabilitou výkonů.

Letos absolvovala čtyři závody, pokaždé vyhrála a její nejkratší vítězný hod měřil 62,97 m – více, než byl ještě vloni její osobní rekord. A to o víkendu absolvovala náročný dvojboj, kdy odhodila jeden pokus při české extralize na Julisce a letěla na klubovou soutěž do Francie.

„Chtěla jsem si vyzkoušet model kvalifikace a finále den po sobě jako na mistrovství Evropy, akorát to bylo vyšperkované přeletem," usmívala se.

Bývalá vícebojařka, která má z této disciplíny evropský juniorský bronz, v posledních dvou letech parádně nastartovala svoji stagnující oštěpařskou kariéru. Už loni po třech letech opět přehodila šedesátku a kvalifikovala se na mistrovství světa.

Ostravská rodačka se vloni přestěhovala do Prahy, kde žije se svým partnerem, bývalým oštěpařským mistrem světa Vítězslavem Veselým. Ten byl vloni i jejím oficiálním trenérem, letos se přesunula ke Špotákové do skupiny trenéra Rudolfa Černého.

„Pro Víťu nebylo jednoduché, když ještě sám závodí, aby mě i koučoval. Teď se trénuje sám, s technikou mi třeba na soustředěních pořád pomáhá, já zase chodím na jeho tréninky natáčet videa,“ popisuje spolupráci oštěpařského páru. „Měla jsem radost, že mě na podzim Bára vzala do skupiny, pro mě je čest trénovat s takovou oštěpařkou,“ cení si.

Odlišné typy

Na trénincích se ale dlouho nepotkávaly, v lednu Špotáková oznámila, že je těhotná. „V zimě jsme na několika trénincích spolu byly. A myslím, že kdybych potřebovala s něčím poradit, Bára by neodmítla,“ věří Ogrodníková.

Špotáková, jíž se v létě narodí druhý syn, progres své tréninkové kolegyně pozorně sleduje. „Hází vyrovnaně a daleko. To už se dá na velké akci zúročit, pokud to umíte prodat,“ ví úřadující mistryně světa. „Já měla vždycky zásadu nepřepálit začátek, aby forma v sezóně gradovala, tak doufám, že to Nikola bude mít podobné,“ doufá Špotáková.

Obě získaly všestrannost jako vícebojařky, tam ale jejich podobnost končí. „Typově jsou jiné. Bára je výrazně větší, má delší páky, Nikola je zase dynamičtější,“ srovnává trenér Rudolf Černý.

Vrátí se na Diamantovou ligu

„I mě překvapilo, když Nikola už na soustředění v Africe hodila za 65 metrů, ale ona je poctivá, neošidí žádný trénink. Až mívá tendence to přehnat, když je na soustředění beze mě, spíš jí píšu, ať ubere,“ vypráví zkušený kouč.

Svými výkony si Ogrodníková vysloužila pozvánku na slavný mítink v Oslu 7. června. „Moc se těším, na Diamantové lize jsem házela jen před čtyřmi lety v Dauhá a byl to zážitek,“ vzpomíná. Kam by se mohla ještě posunout? V historických českých tabulkách už jí chybí jen 30 cm k Nikole Brejchové.

„To by bylo hezké, kdybych byla druhá. Na první si netroufám, to asi Báře zůstane,“ usmívá se Ogrodníková. „Ale cíle si nechávám pro sebe,“ říká. „Já myslím, že s takovou stabilitou se může dostat i za 68 metrů,“ je přesvědčen kouč Černý.