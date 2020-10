Izraelský kouč basketbalistů Ginzburg získal české občanství

"Jsem nadšený a velmi pyšný, že jsem české občanství získal. Je to pro mě velký den. Ukazuje to respekt, kterého se mi dostává v České republice. A také to, jak já tuto zemi miluji," řekl novinářům Ginzburg, který působí v tuzemsku už od roku 2006. Tehdy se stal asistentem trenéra Muliho Katzurina v Nymburce. O pět let později převzal suveréna české scény poslední let jako hlavní kouč a už sedm let je i na lavičce reprezentace.

O získání českého občanství přemýšlel dlouhou dobu. "Před šesti sedmi lety jsem mluvil s prezidentem (České basketbalové federace) Janstou, protože jsem cítil, že jsem tu řadu let a patřím k této zemi. Začali jsme na tom pracovat," podotkl Ginzburg.

Český pas má více než z praktického významu právě pro to, jaký si vytvořil k zemi svého dlouholetého působení vztah. "Není to o tom, aby mi to něco usnadnilo, ale o tom, že cítím, že patřím do České republiky a jsem za to šťastný," uvedl.

"Když mi český pas pomůže, tak proč ne. Třeba na letišti nebo podobně. Ale pro mě je daleko důležitější, že se mi dostalo takové uznání v České republice a chci ukázat svou lásku k této zemi," popsal své pocity.

Ode dneška je hrdým Izraelcem i Čechem. "Obě jsou to skvělé země. Velká odlišnost je jen počasí," usmíval se Ginzburg. "Lidi v České republice jsou asi více v klidu a uvolněnější. Cítím se tu skvěle a myslím, že patřím do České republiky," řekl.

V češtině přednesl státoobčanský slib. "Slibuji na svou čest věrnost České republice...," zopakoval před novináři Ginzburg, který jinak komunikuje anglicky. "Připravoval jsem se na to více, než se připravuju na zápas," smál se Ginzburg.

"Před pár lety, když jsem dorazil do České republiky, neměl jsem tušení, co přinese budoucnost. Od té doby se můj osud začal velmi silně proplétat s Čechy. Česká republika se stala mým domovem mimo domov," prohlásil Ginzburg, jemuž hned přišla řada gratulací.

Jedním z nich byl izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. "Ronene, dosáhl jsi na obrovský úspěch s českým národním týmem, když jsi ho dovedl k šestému místu na mistrovství světa. Každý v Izraeli je na Tebe hrdý! Je pěkné, že k tomuto došlo ve chvíli, kdy slavíme výročí 30 let od znovunavázání diplomatických vztahů mezi našimi dvěma národy," uvedl Meron.

S českým týmem bude Ginzburg na konci této sezony bojovat v kvalifikaci o účast na olympijských hrách. "Rozhodně se cítím být součástí této skvělé země a chci i nadále být jejím dobrým ambasadorem v zahraničí. Jsem hrdý na to, že mám tu čest trénovat náš národní tým a doufám, že budeme i nadále úspěšní a budeme šířit dobré jméno České republiky po celém světě," dodal Ginzburg.

